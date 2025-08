Galo hoje: onde vai passar Atlético-MG x Bragantino ao vivo (03/08/25)

Neste domingo, Atlético-MG e e Red Bull Bragantino se enfrentam a partir das 18h30 (Horário de Brasília), pela 18ª rodada do Brasileirão em 2025, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Saiba quais são todas as informações da transmissão e onde vai passar o jogo do Galo.

Onde vai passar Atlético-MG x Bragantino

O jogo do Galo e Bragantino hoje tem transmissão somente no Premiere, a partir das 16h, pelo horário de Brasília. A plataforma está disponível em operadoras de TV por assinatura e também é possível obter acesso por aplicativo ou no próprio site, tanto para Android ou iOS, assim como tablets, smartphone e computador.

Cuca deve escalar Everson; Natanael, Lyanco, Igor Rabello (Vitor Hugo) e Caio Paulista; Fausto Vera, Alexsander e Igor Gomes (Scarpa); Rony, Júnior Santos (Hulk) e Biel.

Fernando Seabra tem Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Agustin Sant’Anna; Gabriel, Eric Ramires e Praxedes (Fabinho); Lucas Barbosa, Pitta e Eduardo Sasha.

Premiação do Brasileirão 2025

O total previsto para distribuição entre os clubes gira em torno de R$ 481 milhões, montante semelhante ao repassado na temporada passada. Confira abaixo a estimativa de premiação para os cinco primeiros colocados:

1º lugar: R$ 48 milhões

2º lugar: R$ 45,4 milhões

3º lugar: R$ 43 milhões

4º lugar: R$ 40,6 milhões

5º lugar: R$ 38,2 milhões

O primeiro colocado até o 16ª colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A ganham premiações em dinheiro da CBF. Os valores são atribuídos como forma de recompensa por todo o trabalho e esforço durante a temporada.

Este ano, a CBF ainda não divulgou quais serão os valores distribuídos para os dezesseis clubes. No entanto, dá para ter uma noção através dos números da edição passada no Brasileirão. A entidade não garantiu se haverá ou não o aumento no dinheiro.

As quatro últimas posições da classificação não faturam a premiação da CBF porque são rebaixadas para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Série B.