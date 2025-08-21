Galo joga hoje na volta das oitavas da Sula: assista ao vivo (21/08/25)
Veja horário e onde assistir Atlético-MG e Godoy Cruz
O Atlético-MG decide vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana em duelo decisivo contra o Godoy Cruz nesta nesta quinta-feira, 21 de agosto. O jogo do Galo está marcada para às 19h (de Brasília), no estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, na Argentina.
O jogo do Galo hoje tem transmissão da ESPN e Disney+.
O que o Galo precisa para se classificar para as quartas?
O Atlético-MG é eliminado da Sul-Americana hoje se perder para o Godoy Cruz por dois gols ou mais na diferença. Este é o confronto de volta das oitavas de final e será disputado na Argentina.
O clube mineiro venceu o primeiro jogo por 2 a 1. Por isso, só precisa do empate ou vitória para se classificar para às oitavas da Sul-Americana.
Se o Godoy Cruz vencer por 2 a 0, aí as cobranças de pênaltis vão definir o vencedor. Caso o grupo argentino faça dois gols ou mais, aí seguem vivos na competição da Conmebol. A bola rola às 19h, horário de Brasília.
O regulamento da Copa Sul-Americana não prevê prorrogação ou gol fora de casa como critério de desempate, ou seja, em caso de empate as cobranças de pênaltis é que vão definir quem fica com a vaga na semifinal. A regra dos pênaltis vale para todas as etapas eliminatórias, desde a segunda fase até a semifinal.
Os times garantidos nas quartas de final da Sul-Americana faturam a premiação de US$ 700 mil da Conmebol como recompensa pelo esforço dentro de campo e por alcançar uma nova fase. Cada vez o elenco avança uma nova etapa ele garante um novo valor ao seu cofre.
Os valores da Sul-Americana são visivelmente menores do que os entregues na Libertadores porque os investimentos são menores no torneio secundário da Conmebol, assim como as cotas televisivas e os patrocinadores.