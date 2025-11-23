Grêmio é campeão do Gauchão Feminino de 2025

O Grêmio conquistou o título do Gauchão Feminino 2025 na manhã deste domingo, 23 de novembro. Com gols de Bia Santos e Giovaninha, o Tricolor fez 2 a 1 sobre o Juventude, na Arena, e garantiu o bicampeonato estadual. O clube chega, assim, ao sexto título da competição.

Como foi o jogo do Grêmio na final do Gaúcho

A final Grêmio x Juventude na Arena teve público de 3.079 torcedores e marcou um confronto inédito pela taça. No jogo de ida, disputado no Alfredo Jaconi, o Grêmio havia construído vantagem confortável ao vencer por 3 a 0.

Mesmo com a vantagem no agregado, o Grêmio começou pressionando alto. Logo no primeiro minuto, uma jogada ensaiada quase abriu o placar. O Juventude respondeu apenas aos 22, em lance perigoso com Eduarda Tosti, mas a zaga gremista bloqueou.

A movimentação intensa dos dois lados mantinha o duelo aberto até que, aos 40 minutos, Bia Santos acertou um belo chute de fora da área e colocou o Tricolor em vantagem. A atacante se emocionou ao celebrar o gol.

O segundo tempo começou com domínio gremista. Bia Santos e Camila Arrieta levaram perigo em finalizações de média distância. Mas o Juventude cresceu no duelo e empatou aos 23 minutos, com Rayane Pires, que subiu mais alto e cabeceou para o gol.

Quando o jogo ganhava novos contornos, Maria Dias foi derrubada na área aos 37 minutos. O árbitro Jean Pyerre Lima marcou pênalti. Giovaninha cobrou com precisão e sacramentou o título tricolor.

Com o 2 a 1, o Grêmio confirma a boa campanha, mostra força em casa e levanta mais uma taça para sua galeria no futebol feminino.