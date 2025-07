Jogo do Benfica hoje: horário e onde assistir Benfica x Fenerbahce (26/07)

Informações do jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 26 de julho de 2025.

Vai ter jogo do Benfica contra os turcos do Fenerbahce neste sábado, dia 26 de julho de 2025, no Eusébio Cup, um amistoso. A partida ocorre no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá transmissão para todo o Brasil partir das 16h (horário de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O jogo do Benfica hoje não haverá transmissão será para o Brasil. A partida pode ser assistir em Portugal por Sport1. A partida traz dois técnicos portugueses: Bruno Lage e José Mourinho

Bruno Lage deve escalar os jogadores Anatoliy Trubin, Amar Dedić, Nicolás Otamendi, António Silva, Samuel Dahl, Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Fredrik Aursnes, Kerem Akturkoglu, Bruma e Vangelis Pavlidis.

O time turco de José Mourinho tem Dominik Livaković, Mert Muldur, Çaglar Soyuncu, Diego Carlos, Archie Brown, Fred, Ismail Yuksek, Cengiz Under, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri e John Durán.

O que é o Eusébio Cup?

A Eusébio Cup é um torneio amistoso de futebol organizado pelo clube português Benfica, em homenagem ao lendário jogador Eusébio da Silva Ferreira, considerado um dos maiores futebolistas da história do país. A competição foi criada em 2008, um ano antes da morte do craque, e geralmente acontece no início da temporada europeia, servindo como preparação para o time lisboeta.

Uma partida amistosa de futebol é um jogo não competitivo, o que significa que o resultado não tem impacto na classificação da liga ou do torneio, e não há premiação em dinheiro para o vencedor. No entanto, as regras para uma partida amistosa são exatamente as mesmas do futebol competitivo; a única coisa que pode mudar é o número de substituições permitidas para cada técnico.

A razão pela qual esses jogos são chamados de amistosos é porque a falta de impacto na classificação da liga significa que o nível de intensidade, fisicalidade e ritmo nesses jogos costuma ser menor em comparação com jogos oficiais. Normalmente, o clima em jogos amistosos não é dos mais barulhentos e é raro ver jogadores se envolvendo em grandes disputas, sendo expulsos pelo árbitro ou entrando em conflito sério com árbitros ou jogadores adversários.