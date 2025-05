Jogo do Benfica hoje x Sporting: onde assistir a final da Taça Portugal 2025

É dia de Derby Português com a final da Taça Portugal, um dos maiores encontros do futebol do país

Quase 30 anos depois, o Dérbi de Lisboa volta a decidir a Taça de Portugal! Quem fica com o título deste domingo: Benfica ou Sporting? A decisão começa às 13h15, no Estádio Nacional do Jamor, em Lisboa.

Transmissão jogo do Benfica hoje e Sporting

A torcida pode assistir o jogo do Benfica hoje e Sporting no NSports, com transmissão gratuita e com imagens. Acesse o canal pelo Youtube.

Para os torcedores que estão nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão começa a partir das 12h15, no horário local.

O Benfica ultrapassou o Tirsense, mas desta vez a competição e os desafios são significativamente maiores. O Sporting CP , em alta após conquistar o campeonato, entra neste confronto com ímpeto e com a chance de conquistar mais um grande troféu do futebol português.

Quem venceu mais o clássico português?

As equipes de Benfica e Sporting protagonizaram ao longo da história 325 encontros no clássico português, com vantagem ao clube Benfica em 139 vitórias, além dos 71 empates e 115 triunfos ao Sporting, de acordo com dados do portal O Gol.

O último encontro foi em 10 de de maio de 2025, e terminou em 1 x 1.

Receba as principais notícias do Brasil e do mundo pelo Zap. Siga o DCI no Whatsapp e nas redes sociais.