Quem ganhar se classifica para as oitavas de final

Na Globo? Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Novorizontino (21/05)

O Corinthians joga em casa nesta quarta-feira contra o Novorizontino, e está perto de garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O timão ainda sonha em fazer uma campanha melhor que a do ano passado, quando chegou na semi e perdeu para o Flamengo.

Onde assistir Corinthians x Novorizontino

Os fãs podem assistir o jogo da Copa do Brasil pelo canal SporTV ou no Premiere, a partir das 21h30 na Neo Química Arena. Para acompanhar online, o torcedor deve sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming da Globo. É preciso ser assinante da plataforma para entrar, ou seja, desembolsar o valor necessário todo mês para assistir aos canais ao vivo. Dá para assistir a retransmissão do SporTV e Premiere pelo celular, smartv ou tablet.

Corinthians vai passar na Globo hoje?

O jogo do Corinthians na Copa do Brasil não vai passar na Globo hoje. A emissora não transmite nenhum evento de futebol nesta quarta-feira, mesmo com a bola rolando na competição.

No horário da rodada, a Globo exibe o capítulo inédito da novela “Vale Tudo”. A emissora também não vai exibir nenhuma partida na quinta-feira.

Qual a escalação do dia?

Memphis Depay está lesionado e segue fora de campo. Dorival Júnior deve escalar Hugo Souza; Félix Torres (Léo Maná), André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; (Matheus Bidu); Raniele, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Breno Bidon); Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto.

A escalação do Novorizontino tem Airton; Rodrigo Soares, Dantas, Patrick e Patrick Brey; Luís Oyama, Jean Irmer, Willian Farias e Matheus Frizzo; Waguininho (Pablo Dyego) e Nathan Fogaça.