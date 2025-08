Jogo do Corinthians feminino hoje: onde assistir Timão x Palmeiras (03/08/25)

Tem clássico no futebol hoje, 3, com o jogo do Corinthians feminino e Palmeiras. O jogo acontece no Parque São Jorge, pela quinta rodada rodada, e só tem uma forma de transmissão.

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino?

A torcida assiste o jogo das Brabas hoje apenas pelo Sportv, canal da TV Fechada. A partida tem retransmissão pelo Globoplay, apenas para assinantes.

Regras do Paulista Feminino 2025

Em 2025, doze equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Paulista de futebol feminino. Organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), a competição reúne elencos das mais diferentes regiões do estado.

Na primeira fase as equipes jogam onze rodadas em pontos corridos, onde cada vitória garante três pontos e o empate apenas um para os dois. Depois, apenas os quatro primeiros se classificam para as semifinais e do 5º ao 8º lugar disputarão a Copa Paulista.

As semis são jogadas em duas mãos, assim como a final.