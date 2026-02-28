Jogo do Cruzeiro hoje x Pouso Alegre: onde vai passar a semifinal do Mineiro ao vivo

O Cruzeiro e Pouso Alegre entram em campo neste sábado, 28 de fevereiro, às 18h30 (Horário de Brasília), em confronto válido pela semifinal do Campeonato Mineiro de 2026. O jogo do Cruzeiro hoje vai ser no Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo.

Quem tem mais títulos no Campeonato Mineiro?

O Atlético Mineiro é quem tem mais títulos no Campeonato Mineiro até 2026. O Galo contabiliza 50 taças em toda a história na competição, tendo uma vantagem de sete com o seu maior rival, o Cruzeiro com 38.

Clube Títulos Atlético-MG 50 títulos Cruzeiro 38 títulos América-MG 16 títulos Villa Nova 5 títulos Siderúrgica 2 títulos Ipatinga 1 título Caldense 1 título

Como funciona o Troféu Inconfidência?

Denominado como Troféu Inconfidência, o torneio secundário da FMF (Federação Mineira de Futebol) é uma chance de título para as equipes que não conseguem brigar até as finais do estadual. Como manda a tradição, Cruzeiro, América e Atlético nunca jogam o Troféu Inconfidência.

De acordo com o regulamento da FMF, as equipes que terminaram entre o 5º e o 8º lugar na classificação geral serão divididas da seguinte forma: a 8º melhor campanha enfrenta a 5ª, e a 7ª melhor joga contra a 6º.

A semifinal é disputada em ida e volta, com a vantagem de mando de campo para os times com a melhor campanha na primeira etapa. Em caso de empate, a soma de pontos dos dois jogos e a melhor colocação na fase classificatória serão levados em consideração.

Na final, os vencedores vão disputar também duas partidas.

Onde assistir jogo do Cruzeiro hoje ao vivo

O jogo do Cruzeiro hoje tem transmissão do Premiere, dia 28, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), ao vivo para todo o Brasil.

PREMIERE: o pay-per-view funciona como uma espécie de canal no Brasil. No entanto, o torcedor tem que desembolsar valor extra para comprar o pacote de canais. O Premiere só está disponível em operadoras de TV fechada e em plataformas como GloboPlay e Amazon Prime.

GLOBOPLAY: o serviço de streaming GloboPlay exibe a retransmissão dos canais SporTV e Premiere, através da sua plataforma ao vivo. Basta sintonizar com a conta de assinante e acompanhar ao vivo as imagens.