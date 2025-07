Jogo do Galo hoje: onde vai passar Flamengo x Atlético-MG (27/07/25)

O Flamengo volta a jogar o Brasileirão e recebe o Galo. No Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro enfrenta o Atlético-MG neste domingo, 27 de julho, às 20h30 (Horário de Brasília), pela 17ª rodada da competição. Mas em qual canal vai passar jogo do Galo e Flamengo hoje? Confira a seguir.

Onde assistir o jogo do Galo x Flamengo

O jogo vai passar no SporTV e Premiere, na TV fechada, a partir das 20h30 (Horário de Brasília). Também é possível acompanhar a partida no GloboPlay.

Para a infelicidade do torcedor, a partida do Flamengo no Brasileirão só vai passar entre os canais do SporTV e Premiere, disponíveis entre operadoras de TV por assinatura, transmissão em todo o território nacional.

Para acompanhar online, o serviço de streaming GloboPlay retransmite as imagens de ambos os canais em sua plataforma, disponível para assinante apenas no celular, tablet, computador e smart TV. Para quem já tem a conta no site, basta acessar com o e-mail e a senha de usuários.

Para o torcedor que quer tornar-se assinante, basta entrar no site www.globoplay.globo.com.

Rodada: 17ª rodada

Local: Maracanã, no Rio

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Márcio Henrique de Góis (SP)

Qual canal vai passar jogo do Flamengo hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Escalação do Flamengo e Atlético-MG

O Atlético-MG deve escalar Everson; Natanael, Igor Rabello (Iván Roman), Alonso e Caio Paulista; Alan Franco, Fausto Vera (Gabriel Menino ou Igor Gomes) e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

O Flamengo tem Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata (Pedro).

Qual a premiação do Brasileirão 2025?

O total previsto para distribuição entre os clubes gira em torno de R$ 481 milhões, montante semelhante ao repassado na temporada passada. Confira abaixo a estimativa de premiação para os cinco primeiros colocados:

1º lugar: R$ 48 milhões

2º lugar: R$ 45,4 milhões

3º lugar: R$ 43 milhões

4º lugar: R$ 40,6 milhões

5º lugar: R$ 38,2 milhões

O primeiro colocado até o 16ª colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A ganham premiações em dinheiro da CBF. Os valores são atribuídos como forma de recompensa por todo o trabalho e esforço durante a temporada.

Este ano, a CBF ainda não divulgou quais serão os valores distribuídos para os dezesseis clubes. No entanto, dá para ter uma noção através dos números da edição passada no Brasileirão. A entidade não garantiu se haverá ou não o aumento no dinheiro.

As quatro últimas posições da classificação não faturam a premiação da CBF porque são rebaixadas para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Série B.