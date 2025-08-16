Jogo do Inter Miami x LA Galaxy: onde assistir o MLS hoje (16/08/25)

Lionel Messi se recuperou da lesão e deve estar em campo neste sábado

O Inter Miami e LA Galaxy se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, na MLS. A partida será disputada no Chase Stadium em Fort Lauderdale, Flórida, a partir das 20h30 (de Brasília). Lionel Messi parece pronto para retornar de lesão para o Inter Miami CF – bem a tempo para uma sequência crucial de jogos.

Como assistir o jogo do Inter Miami x La Galaxy

Para assistir ao jogo de hoje, os fãs podem acompanhar pelo MLS Season Pass, 365 Score e Apple TV. Nenhuma emissora faz a transmissão da partida da MLS, a Major League Soccer.

Depois de perder as duas últimas partidas do Inter Miami devido a uma lesão, Lionel Messi deve retornar à escalação contra o LA Galaxy, com o técnico Javier Mascherano dizendo que o argentino de 38 anos estará disponível.

“Leo está bem. Ele está treinando com a equipe desde quarta-feira; vocês o viram”, disse Mascherano aos repórteres na manhã de sexta-feira.”

Mascherano deve escalar Messi; Ustari; Fray, Falcón, Allen e Alba; Busquets e Bright; Allende, De Paul, Segovia e Suárez.

Messi sofreu uma lesão na coxa em 2 de agosto, durante a vitória do Miami sobre o Necaxa nos pênaltis. Ele perdeu a vitória subsequente do clube na final da Fase Um da Copa da Liga contra o Pumas UNAM e a derrota no último fim de semana para o Orlando City no clássico da Flórida .

Já os Greg Vanney tem os jogadores Micovic; Cuevas, Yoshida, Zanka e Aude; Fagundez e Cerrilo; Gabriel Pec, Reus, Paintsil e M. Nascimento.

A última partida entre LA Galaxye Inter Miami terminou empatada em 1 x 1, no dia 25 de fevereiro de 2024.