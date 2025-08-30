Jogo do PSG hoje na Cazé TV: assistir Toulouse x PSG na La Ligue

O PSG jogará sua terceira partida da temporada no campeonato francês quando visitar o Toulouse na noite de sábado, 30 de agosto, a partir das 16h05 (de Brasília). É difícil prever se os jogadores estarão em plena forma física para o jogo de amanhã, já que tiveram que disputar um Mundial de Clubes mentalmente exaustivo por um mês. O campeão francês venceu seus dois últimos jogos da Ligue 1 por 1 a 0 contra o Nantes (fora) e o Angers (em casa).

Onde assistir o jogo do PSG x Toulouse

Assistir o jogo neste sábado é fácil: a Cazé TV fará a transmissão ao vivo e os torcedores poderão acompanhar todos os lances gratuitamente.

Para acompanhar o jogo entre no Youtube no celular, Android ou iOS, ou então acesse o site www.youtube.com. Pesquise “CazéTV” e selecione o jogo que quer assistir. É de graça e não precisa se inscrever para ver o conteúdo.

O campeão francês não poderá contar com Presnel Kimpembe e Senny Mayulu, enquanto Khvicha Kvaratskhelia está fora devido a um pequeno contratempo sofrido antes do jogo contra o Angers na semana passada. Gianluigi Donnarumma não jogará mais pelo clube, pois está perto de uma saída, ao lado de Carlos Soler, que está acima do necessário. Seria uma pena se Donnarumma não finalizasse um acordo para assinar com o Manchester City, já que ele é bom demais para ficar no banco por meia temporada.

A escalação inicial do Paris Saint-Germain tem Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembélé, Barcola.

A escalação do Toulouse pode contar com Restes; Sidibe, Canvot, Cresswell, McKenzie, Methalie; Casseres, Sauer; Donnum, Magri, Gboho.