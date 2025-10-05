Veja como assistir o jogo do vice e terceiro colocado do Português neste domingo

Jogo do Sporting hoje: onde assistir Sporting x Braga no Português

Jogo do Sporting hoje: onde assistir Sporting x Braga no Português

Tem jogo do Sporting e Braga neste domingo, 5 de outubro, em duelo da oitava rodada do Campeonato Português. A partida começa às 15h15 (horário de Brasília) e será no Estádio José Alvalade.

Onde assistir o jogo do Sporting

No Brasil, o jogo do Sporting nesse domingo vai ter transmissão ao vivo na ESPN4 e na Disney+, a partir das 15h15. É só acessar o canal e acompanhar a partida, mas precisa ser assinante.

Ainda para o Brasil, não há transmissão de transmissão televisiva direta para este jogo. No entanto, algumas plataformas de streaming e casas de apostas licenciadas podem oferecer a transmissão ao vivo.

Em Portugal, a partida será transmitida ao vivo pelo Sport TV.

Escalação

Braga deve escalar os jogadores Horníček; Gustaf Lagerbielke, Niakate, Arrey-Mbi; Víctor Gómez, Gabriel Moscardo, João Moutinho, Leonardo Lelo; Zalazar, Fran Navarro, Ricardo Horta. Técnico: Carlos Vicens.

O Sporting tem a seguinte escalação: Rui Silva; Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Iván Fresneda, Araujo; Morten Hjulmand, Giorgi Kochorashvili; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.