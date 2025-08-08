Futebol

Jogo do Sporting hoje: onde assistir Sporting x Casa Pia (08/08/25)

Informações do jogo do Sporting ao vivo, bem como as últimas informações deste 8 de agosto.

Escrito por Anny Malagolini
Jogo do Sporting hoje

O Sporting entra em campo contra a Casa Pia nesta sexta-feira, 8 de agosto, em estreia da Liga Portugal 2025/26. A partida começa às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Rio Maior, em Rio Maior, Portugal.lo XXI, no Porto.​

Onde vai passar o jogo do Sporting?

No Brasil, o jogo do Sporting e Casa Pia será transmitido ao vivo pela plataforma na ESPN. Em Portugal, os torcedores poderão acompanhar a partida pela Sport TV 1 e pela RTP Internacional, a partir das 20h15 (horário local).

Rúben Amorim deve escalar Maxi Araújo, Gonçalo Inácio, Diomande e Fresneda (Defensores); Quenda, Hjulmand, Debast e Pote (Meio-Campistas); Luis Suárez e Trincão (Atacantes).

O Casa Pia tem Patrick Sequeira (Goleiro); Tchamba, Goulart e José Fonte (Defensores); Larrazabal, Seba Pérez, Roberto e Benaissa-Yahia (Meio-Campistas); Livolant, Cassiano e Nsona (Atacantes).

Confira a lista completa de todos os campeões da Liga Portugal:

Benfica – 26 títulos
Porto – 18 títulos
Sporting – 17 títulos
Boavista – 5 títulos
Braga – 3 títulos
Vitória – 3 títulos
CF Os Belenenses – 3 títulos
Académica de Coimbra – 2 títulos
Clube Desportivo das Aves – 1 título
Vitória SC – 1 título
Beira-Mar – 1 título
Leixões – 1 título
Clube Futebol Estrela da Amadora – 1 título

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Confira a premiação da Copa do Brasil 2025 nas quartas de final

Quando vai ser a Bola de Ouro 2025 e os indicados brasileiros

Se o Corinthians ganhar hoje o que acontece na Copa do Brasil?

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Palmeiras: 5 formas de transmissão

Sem Messi: onde assistir o jogo do Inter Miami x Puma

As Brabas: onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje x Cruzeiro

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes