Informações do jogo do Sporting ao vivo, bem como as últimas informações deste 8 de agosto.

Jogo do Sporting hoje: onde assistir Sporting x Casa Pia (08/08/25)

Jogo do Sporting hoje: onde assistir Sporting x Casa Pia (08/08/25)

O Sporting entra em campo contra a Casa Pia nesta sexta-feira, 8 de agosto, em estreia da Liga Portugal 2025/26. A partida começa às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Rio Maior, em Rio Maior, Portugal.lo XXI, no Porto.​

Onde vai passar o jogo do Sporting?

No Brasil, o jogo do Sporting e Casa Pia será transmitido ao vivo pela plataforma na ESPN. Em Portugal, os torcedores poderão acompanhar a partida pela Sport TV 1 e pela RTP Internacional, a partir das 20h15 (horário local).

Rúben Amorim deve escalar Maxi Araújo, Gonçalo Inácio, Diomande e Fresneda (Defensores); Quenda, Hjulmand, Debast e Pote (Meio-Campistas); Luis Suárez e Trincão (Atacantes).

O Casa Pia tem Patrick Sequeira (Goleiro); Tchamba, Goulart e José Fonte (Defensores); Larrazabal, Seba Pérez, Roberto e Benaissa-Yahia (Meio-Campistas); Livolant, Cassiano e Nsona (Atacantes).

Confira a lista completa de todos os campeões da Liga Portugal:

Benfica – 26 títulos

Porto – 18 títulos

Sporting – 17 títulos

Boavista – 5 títulos

Braga – 3 títulos

Vitória – 3 títulos

CF Os Belenenses – 3 títulos

Académica de Coimbra – 2 títulos

Clube Desportivo das Aves – 1 título

Vitória SC – 1 título

Beira-Mar – 1 título

Leixões – 1 título

Clube Futebol Estrela da Amadora – 1 título