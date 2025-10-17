Jogos do Brasileirão da 29ª rodada: veja horário e onde assistir sábado e domingo
Todos os dez confrontos com os vinte times da primeira divisão do futebol vão jogar no fim de semana, entre o sábado e segunda-feira,
A 29ª rodada dos Jogos do Brasileirão Série tem início neste sábado, 18 de outubro de 2025, com 10 partidas. O Palmeiras segue o líder da competição com 61 pontos, enquanto o Sport continua na lanterna. Confira os jogos da rodada e horários.
Sábado – Jogos do Brasileirão na 29ª rodada
18 de outubro
18h30 – Corinthians x Atlético-MG: transmissão ao vivo no Amazon Prime Video
21h00 – Cruzeiro x Fortaleza: ao vivo no Premiere e SporTV
Domingo
19 de outubro
Flamengo e Palmeiras medem forças no domingo.
16h00 – Flamengo x Palmeiras: transmissão na Globo, GloboEsporte.com, Premiere e SporTV
18h30 – Mirassol x São Paulo: ao vivo no Premiere
18h30 – Internacional x Sport: ao vivo no Premiere
18h30 – Ceará x Botafogo: transmissão no Premiere
20h30 – Bahia x Grêmio: com transmissão ao vivo no Premiere
Segunda-feira
20 de outubro
19h00 – Juventude x Bragantino: transmissão ao vivo no Premiere
19h30 – Vasco x Fluminense: ao vivo no Cazé TV, Premiere e Record
21h30 – Santos x Vitória: transmissão no Premiere e SporTV
Classificação do campeonato
A competição tem 38 rodadas e, após o término, a primeira equipe na classificação é a campeã enquanto as quatro últimas são rebaixadas para a segunda divisão do futebol brasileiro.
1º Palmeiras – 61 pontos
27 jogos, 19 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.
Gols marcados: 51 | Gols sofridos: 23 | Saldo: +28
Últimos jogos: Derrota, Vitória, Vitória, Vitória, Vitória.
2º Flamengo – 58 pontos
27 jogos, 17 vitórias, 7 empates e 3 derrotas.
Gols marcados: 53 | Gols sofridos: 13 | Saldo: +40
Últimos jogos: Empate, Vitória, Empate, Derrota, Vitória.
3º Cruzeiro – 53 pontos
28 jogos, 15 vitórias, 8 empates e 5 derrotas.
Gols marcados: 41 | Gols sofridos: 21 | Saldo: +20
Últimos jogos: Vitória, Derrota, Empate, Empate, Empate.
4º Mirassol – 49 pontos
28 jogos, 13 vitórias, 10 empates e 5 derrotas.
Gols marcados: 47 | Gols sofridos: 30 | Saldo: +17
Últimos jogos: Derrota, Empate, Derrota, Vitória, Vitória.
5º Botafogo – 43 pontos
28 jogos, 12 vitórias, 7 empates e 9 derrotas.
Gols marcados: 37 | Gols sofridos: 26 | Saldo: +11
Últimos jogos: Empate, Derrota, Vitória, Derrota, Derrota.
6º Bahia – 43 pontos
27 jogos, 12 vitórias, 7 empates e 8 derrotas.
Gols marcados: 35 | Gols sofridos: 32 | Saldo: +3
Últimos jogos: Derrota, Vitória, Derrota, Vitória, Derrota.
7º Fluminense – 41 pontos
27 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 10 derrotas.
Gols marcados: 35 | Gols sofridos: 33 | Saldo: +2
Últimos jogos: Vitória, Empate, Vitória, Derrota, Vitória.
8º São Paulo – 38 pontos
28 jogos, 10 vitórias, 8 empates e 10 derrotas.
Gols marcados: 31 | Gols sofridos: 30 | Saldo: +1
Últimos jogos: Derrota, Derrota, Vitória, Derrota, Derrota.
9º Vasco da Gama – 36 pontos
28 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 12 derrotas.
Gols marcados: 44 | Gols sofridos: 41 | Saldo: +3
Últimos jogos: Vitória, Vitória, Derrota, Vitória, Vitória.
10º Bragantino – 36 pontos
28 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 12 derrotas.
Gols marcados: 34 | Gols sofridos: 43 | Saldo: -9
Últimos jogos: Derrota, Empate, Empate, Vitória, Derrota.
11º Grêmio – 36 pontos
28 jogos, 9 vitórias, 9 empates e 10 derrotas.
Gols marcados: 30 | Gols sofridos: 33 | Saldo: -3
Últimos jogos: Empate, Vitória, Empate, Derrota, Vitória.
12º Ceará – 35 pontos
27 jogos, 9 vitórias, 8 empates e 10 derrotas.
Gols marcados: 27 | Gols sofridos: 25 | Saldo: +2
Últimos jogos: Empate, Vitória, Derrota, Vitória, Empate.
13º Corinthians – 33 pontos
28 jogos, 8 vitórias, 9 empates e 11 derrotas.
Gols marcados: 30 | Gols sofridos: 35 | Saldo: -5
Últimos jogos: Derrota, Derrota, Empate, Vitória, Derrota.
14º Atlético-MG – 33 pontos
27 jogos, 8 vitórias, 9 empates e 10 derrotas.
Gols marcados: 26 | Gols sofridos: 31 | Saldo: -5
Últimos jogos: Vitória, Empate, Derrota, Vitória, Empate.
15º Internacional – 32 pontos
27 jogos, 8 vitórias, 8 empates e 11 derrotas.
Gols marcados: 33 | Gols sofridos: 41 | Saldo: -8
Últimos jogos: Derrota, Empate, Empate, Vitória, Derrota.
16º Santos – 31 pontos
27 jogos, 8 vitórias, 7 empates e 12 derrotas.
Gols marcados: 28 | Gols sofridos: 39 | Saldo: -11
Últimos jogos: Vitória, Empate, Empate, Derrota, Vitória.
17º EC Vitória – 28 pontos
28 jogos, 6 vitórias, 10 empates e 12 derrotas.
Gols marcados: 26 | Gols sofridos: 43 | Saldo: -17
Últimos jogos: Derrota, Derrota, Vitória, Derrota, Vitória.
18º Fortaleza – 24 pontos
27 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 15 derrotas.
Gols marcados: 26 | Gols sofridos: 43 | Saldo: -17
Últimos jogos: Derrota, Vitória, Derrota, Vitória, Derrota.
19º Juventude – 23 pontos
28 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 17 derrotas.
Gols marcados: 22 | Gols sofridos: 53 | Saldo: -31
Últimos jogos: Empate, Empate, Derrota, Derrota, Derrota.
20º Sport Recife – 17 pontos
27 jogos, 2 vitórias, 11 empates e 14 derrotas.
Gols marcados: 21 | Gols sofridos: 42 | Saldo: -21
Últimos jogos: Derrota, Empate, Empate, Derrota, Empate.
Onde assistir aos jogos do Brasileirão?
Para acompanhar o seu time do coração, você deve sintonizar os canais Globo, na TV aberta, e o SporTV, disponíveis em operadoras por assinatura. Entretanto, você deve verificar a programação dos canais para verificar quais jogos serão distribuídos nos horários e dias.
Se preferir, também tem a opção de acompanhar através do Premiere, serviço de streaming da Globo por assinatura. Além disso, o canal TNT Brasil e o HBO MAX transmite jogos.
Por fim, a Cazé TV também faz transmissão nesse fim de semana e o melhor: de graça.