Todos os dez confrontos com os vinte times da primeira divisão do futebol vão jogar no fim de semana, entre o sábado e segunda-feira,

Jogos do Brasileirão da 29ª rodada: veja horário e onde assistir sábado e domingo

Jogos do Brasileirão da 29ª rodada: veja horário e onde assistir sábado e domingo

A 29ª rodada dos Jogos do Brasileirão Série tem início neste sábado, 18 de outubro de 2025, com 10 partidas. O Palmeiras segue o líder da competição com 61 pontos, enquanto o Sport continua na lanterna. Confira os jogos da rodada e horários.

Sábado – Jogos do Brasileirão na 29ª rodada

18 de outubro

18h30 – Corinthians x Atlético-MG: transmissão ao vivo no Amazon Prime Video

21h00 – Cruzeiro x Fortaleza: ao vivo no Premiere e SporTV

Domingo

19 de outubro

Flamengo e Palmeiras medem forças no domingo.

16h00 – Flamengo x Palmeiras: transmissão na Globo, GloboEsporte.com, Premiere e SporTV

18h30 – Mirassol x São Paulo: ao vivo no Premiere

18h30 – Internacional x Sport: ao vivo no Premiere

18h30 – Ceará x Botafogo: transmissão no Premiere

20h30 – Bahia x Grêmio: com transmissão ao vivo no Premiere

Segunda-feira

20 de outubro

19h00 – Juventude x Bragantino: transmissão ao vivo no Premiere

19h30 – Vasco x Fluminense: ao vivo no Cazé TV, Premiere e Record

21h30 – Santos x Vitória: transmissão no Premiere e SporTV

Classificação do campeonato

A competição tem 38 rodadas e, após o término, a primeira equipe na classificação é a campeã enquanto as quatro últimas são rebaixadas para a segunda divisão do futebol brasileiro.

1º Palmeiras – 61 pontos

27 jogos, 19 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.

Gols marcados: 51 | Gols sofridos: 23 | Saldo: +28

Últimos jogos: Derrota, Vitória, Vitória, Vitória, Vitória.

2º Flamengo – 58 pontos

27 jogos, 17 vitórias, 7 empates e 3 derrotas.

Gols marcados: 53 | Gols sofridos: 13 | Saldo: +40

Últimos jogos: Empate, Vitória, Empate, Derrota, Vitória.

3º Cruzeiro – 53 pontos

28 jogos, 15 vitórias, 8 empates e 5 derrotas.

Gols marcados: 41 | Gols sofridos: 21 | Saldo: +20

Últimos jogos: Vitória, Derrota, Empate, Empate, Empate.

4º Mirassol – 49 pontos

28 jogos, 13 vitórias, 10 empates e 5 derrotas.

Gols marcados: 47 | Gols sofridos: 30 | Saldo: +17

Últimos jogos: Derrota, Empate, Derrota, Vitória, Vitória.

5º Botafogo – 43 pontos

28 jogos, 12 vitórias, 7 empates e 9 derrotas.

Gols marcados: 37 | Gols sofridos: 26 | Saldo: +11

Últimos jogos: Empate, Derrota, Vitória, Derrota, Derrota.

6º Bahia – 43 pontos

27 jogos, 12 vitórias, 7 empates e 8 derrotas.

Gols marcados: 35 | Gols sofridos: 32 | Saldo: +3

Últimos jogos: Derrota, Vitória, Derrota, Vitória, Derrota.

7º Fluminense – 41 pontos

27 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 10 derrotas.

Gols marcados: 35 | Gols sofridos: 33 | Saldo: +2

Últimos jogos: Vitória, Empate, Vitória, Derrota, Vitória.

8º São Paulo – 38 pontos

28 jogos, 10 vitórias, 8 empates e 10 derrotas.

Gols marcados: 31 | Gols sofridos: 30 | Saldo: +1

Últimos jogos: Derrota, Derrota, Vitória, Derrota, Derrota.

9º Vasco da Gama – 36 pontos

28 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 12 derrotas.

Gols marcados: 44 | Gols sofridos: 41 | Saldo: +3

Últimos jogos: Vitória, Vitória, Derrota, Vitória, Vitória.

10º Bragantino – 36 pontos

28 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 12 derrotas.

Gols marcados: 34 | Gols sofridos: 43 | Saldo: -9

Últimos jogos: Derrota, Empate, Empate, Vitória, Derrota.

11º Grêmio – 36 pontos

28 jogos, 9 vitórias, 9 empates e 10 derrotas.

Gols marcados: 30 | Gols sofridos: 33 | Saldo: -3

Últimos jogos: Empate, Vitória, Empate, Derrota, Vitória.

12º Ceará – 35 pontos

27 jogos, 9 vitórias, 8 empates e 10 derrotas.

Gols marcados: 27 | Gols sofridos: 25 | Saldo: +2

Últimos jogos: Empate, Vitória, Derrota, Vitória, Empate.

13º Corinthians – 33 pontos

28 jogos, 8 vitórias, 9 empates e 11 derrotas.

Gols marcados: 30 | Gols sofridos: 35 | Saldo: -5

Últimos jogos: Derrota, Derrota, Empate, Vitória, Derrota.

14º Atlético-MG – 33 pontos

27 jogos, 8 vitórias, 9 empates e 10 derrotas.

Gols marcados: 26 | Gols sofridos: 31 | Saldo: -5

Últimos jogos: Vitória, Empate, Derrota, Vitória, Empate.

15º Internacional – 32 pontos

27 jogos, 8 vitórias, 8 empates e 11 derrotas.

Gols marcados: 33 | Gols sofridos: 41 | Saldo: -8

Últimos jogos: Derrota, Empate, Empate, Vitória, Derrota.

16º Santos – 31 pontos

27 jogos, 8 vitórias, 7 empates e 12 derrotas.

Gols marcados: 28 | Gols sofridos: 39 | Saldo: -11

Últimos jogos: Vitória, Empate, Empate, Derrota, Vitória.

17º EC Vitória – 28 pontos

28 jogos, 6 vitórias, 10 empates e 12 derrotas.

Gols marcados: 26 | Gols sofridos: 43 | Saldo: -17

Últimos jogos: Derrota, Derrota, Vitória, Derrota, Vitória.

18º Fortaleza – 24 pontos

27 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 15 derrotas.

Gols marcados: 26 | Gols sofridos: 43 | Saldo: -17

Últimos jogos: Derrota, Vitória, Derrota, Vitória, Derrota.

19º Juventude – 23 pontos

28 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 17 derrotas.

Gols marcados: 22 | Gols sofridos: 53 | Saldo: -31

Últimos jogos: Empate, Empate, Derrota, Derrota, Derrota.

20º Sport Recife – 17 pontos

27 jogos, 2 vitórias, 11 empates e 14 derrotas.

Gols marcados: 21 | Gols sofridos: 42 | Saldo: -21

Últimos jogos: Derrota, Empate, Empate, Derrota, Empate.

Onde assistir aos jogos do Brasileirão?

Para acompanhar o seu time do coração, você deve sintonizar os canais Globo, na TV aberta, e o SporTV, disponíveis em operadoras por assinatura. Entretanto, você deve verificar a programação dos canais para verificar quais jogos serão distribuídos nos horários e dias.

Se preferir, também tem a opção de acompanhar através do Premiere, serviço de streaming da Globo por assinatura. Além disso, o canal TNT Brasil e o HBO MAX transmite jogos.

Por fim, a Cazé TV também faz transmissão nesse fim de semana e o melhor: de graça.