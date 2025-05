O Corinthians precisa de uma virada para continuar na briga e conquistar a liderança do grupo C

No SBT? Onde assistir o jogo do Corinthians hoje x Huracán e escalação (27/5)

No SBT? Onde assistir o jogo do Corinthians hoje x Huracán e escalação (27/5)

O Corinthians visita o Huracán nesta terça-feira, 27 de maio, no jogo 6 da fase de grupos da Sul-Americana. O Timão precisa marcar 4 gols para conquistar a liderança e seguir direto para a próxima fase.

Transmissão do jogo do Corinthians hoje

A torcida pode assistir pelo SBT a partida da Sul-Americana. O duelo também será exibido na ESPN e Disney Plus. O jogo no estádio El Palacio começa às 21h30, horário de Brasília.

SBT: a emissora transmite o jogo ao vivo e de graça para todo o Brasil. Dá também para acompanhar de graça no site do SBT (www.sbt.com.br) com imagens da retransmissão do canal aberto através do navegador ou aplicativo SBT Play.

Escalação

Os argentinos tem na escalação Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino e César Ibáñez; Emmanuel Ojeda e Leonardo Gil (Leonel Pérez); Walter Mazzantti, Matko Milijevic e Gabriel Alanis; Leonardo Sequeira.

O Timão visita o Huracán com os jogadores Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Maycon, Raniele, André Carrillo e Igor Coronado (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Romero (Talles Magno).