Onde assistir Bangu x Volta Redonda hoje: escalações e horário (26/02)

Com esperanças de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, o Bangu recebe o Volta Redonda neste domingo para jogar a nona rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual. O Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, será o palco do duelo às 15h30 (Horário de Brasília).

Onde vai passar jogo do Bangu x Volta Redonda hoje

O jogo do Bangu e Volta Redonda hoje tem transmissão no canal BandSports às 15h30.

A partida do Campeonato Carioca neste domingo não vai passar em nenhum canal da TV aberta. A única possibilidade de acompanhar o embate vai ser na TV fechada através da emissora BandSports.

Os direitos de transmissão do Carioca em 2023 pertencem à Rede Bandeirantes. A emissora, no entanto, exibe os grandes no canal principal para todo o Brasil.

TV paga: BandSports

Online: Sem tarnsmissão

Qual a classificação da Taça Guanabara?

O Flamengo se mantém na liderança da Taça Guanabara com 23 pontos, vantagem de quatro pontos com o segundo colocado Fluminense. Se vencer o Vasco na penúltima rodada, fica com a taça da primeira fase no Campeonato Carioca. Lembrando que o último colocado será rebaixado para a segunda divisão carioca.

1 Flamengo - 23 pontos

2 Fluminense - 19 pontos

3 Botafogo - 16 pontos

4 Vasco - 14 pontos

5 Volta Redonda - 13 pontos

6 Bangu - 12 pontos

7 Nova Iguaçu - 10 pontos

8 Madureira - 9 pontos

9 Audax - 9 pontos

10 Portuguesa - 9 pontos

11 Resende - 4 pontos

12 Boavista - 2 pontos

Nona rodada do Campeonato Carioca

A nona rodada do Campeonato Carioca traz seis embates na primeira fase, a Taça Guanabara.

SÁBADO, 25/02:

Nova Iguaçu 1 x 0 Resende

Fluminense 3 x 0 Portuguesa

Botafogo 0x 1 Flamengo

DOMINGO, 26/02:

Bangu x Volta Redonda - 15h30 (Horário de Brasília)

SEGUNDA-FEIRA, 27/02:

Audax x Madureira - 15h30 (Horário de Brasília)

Vasco x Portuguesa - 19h30 (Horário de Brasília)

