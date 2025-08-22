Onde assistir Bayern de Munique x RB Leipzig na Bundesliga hoje (22/08/25)
Futebol alemão da primeira divisão terá transmissão de graça para o Brasil
O Bayern de Munique enfrenta o RB Leipzig na sexta-feira, 22 de agosto, na Allianz Arena, na Alemanha. O pontapé está marcado para 15h30 (horário de Brasília).
Assistir Bayern de Munique x RB Leipzig ao vivo
Para assistir o jogo, os fãs tem algumas opções, tanto na TV quanto em plataformas de streaming. Na TV por assinatura, o SporTV transmite ao vivo. Em TV aberta, a Xsports será a responsável pela exibição. Para quem prefere assistir online, há duas alternativas: o canal CazéTV no YouTube e o aplicativo OneFootball.
O Bayern chega à estreia em boa forma. O clube alemão venceu o Stuttgart por 2 a 1 na Supercopa Franz Beckenbauer, no último sábado, com gols do recém-contratado Luis Díaz e do artilheiro da temporada passada, Harry Kane.
O Leipzig, por sua vez, busca um bom começo após uma temporada extremamente decepcionante na temporada passada, que o viu terminar em um modesto 7º lugar. Avultados US$ 105 milhões foram desembolsados em contratações neste verão, mas o novo técnico Ole Werner provavelmente terá que se virar sem o importante meio-campista Xavi Simons. O craque holandês parece pronto para seguir o exemplo do atacante Benjamin Šeško rumo à Inglaterra antes do fim da janela de transferências.