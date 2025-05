Onde assistir Bilbao x Barcelona no jogo 38 da La Liga

A temporada 2024-25 da La Liga termina com o recém-coroado campeão Barcelona visitando San Mamés para enfrentar o quarto colocado Athletic Club na última partida da temporada do futebol espanhol. O jogo começa às 16h deste domingo, 25.

Transmissão do jogo do Bilbao x Barcelona

A Disney+ transmite o jogo do Barcelona ao vivo, a partir das 16h. A partida terá transmissão exclusiva pela internet na 38ª rodada da La Liga.

Prováveis ​​escalações para a partida

O Barcelona tem Ter Stegen, Eric García, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; De Jong, Pierre, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha; Roberto Lewandowski.

O Atlético de Bilbao vai com Unai Simón, De Marcos, Yeray, Vivian, Yuri; Jaureguizar, Ruiz de Galarreta, Sancet; Iñaki Williams, Berenguer e Guruzeta.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comitê das Astúrias) e Carlos del Cerro Grande (Comitê de Madrid) no VAR.

Temporada da La Liga 2025-2026

Com uma temporada da La Liga chegando ao fim, o planejamento para a temporada 2025-26 está a todo vapor. Um dos maiores desafios, mais uma vez, é o calendário, já que diversas competições adicionam cada vez mais jogos para os clubes disputarem.

Após a UEFA estender a temporada da Liga dos Campeões em mais quatro jogos (dependendo da rodada do play-off) e a FIFA introduzir um novo Mundial de Clubes expandido, com duração de um mês em vez de uma semana para os times europeus, o espaço no calendário se torna cada vez mais limitado. No entanto, o Diario AS relata que uma data de início para a próxima temporada está prestes a ser definida, enquanto a La Liga, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a União dos Jogadores Espanhóis (AFE) revisam o calendário. Teoricamente, será 15 de agosto, a mesma data do ano passado, com poucas outras opções disponíveis.