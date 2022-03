Jogo do Goiás hoje ao vivo x CRAC: onde assistir online e horário? 13/03

O jogo do Goiás hoje ao vivo vai ser contra o CRAC, neste domingo (13), pela volta das quartas de final do Campeonato Goiano, às 16h, no Estádio da Serrinha. Confira a seguir as principais informações da transmissão e onde assistir.

Onde vai passar jogo do Goiás hoje ao vivo

O streaming Eleven Sports vai transmitir o jogo Goiás ao vivo hoje. A plataforma do Eleven Sports pode ser encontrada de maneira gratuita pelo site (www.elevensports.com) ou no aplicativo para Android e iOS.

A partida entre Goiás e CRAC neste domingo, 13 de março de 2022, começa a partir das 16h, horário de Brasília, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, no estado de Goiás.

Informações do jogo de hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha

Onde assistir jogo de hoje: Eleven Sports

Como estão as equipes na temporada?

No primeiro jogo das quartas de final, o Goiás saiu na frente por 3 a 0, com gols de Pedro Raúl e Nicolas, isto é, um simples empate já classifica o elenco anfitrião no jogo deste domingo. Para chegar até aqui, o grupo terminou a primeira fase do Campeonato Goiano em primeiro lugar no grupo A com 23 pontos.

Enquanto isso, o CRAC precisa correr atrás do prejuízo se quiser contar com alguma chance restante para avançar até a semifinal do Goiano em 2022. Na primeira fase, o grupo fez bonito e terminou em quarto lugar no grupo B com o total de 13 pontos,

Escalação de Goiás e CRAC

Goiás: Tadeu; Maguinho, Caetano, Da Silva, Caio Vinícius; Hugo, Vinícius, Fellipe Bastos; Pedro Raul, Luan, Apodi

CRAC: Dida; Duda, Gabriel Perez, Alagoano, Magalhães; Marquinhos Bento, Igor Caetano, Mauricio; Ygor Vinicius, Kayron, Janderson

Confira como foi um dos últimos jogos do Goiás.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias do Campeonato Goiano.