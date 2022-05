Onde assistir Inter de Milão x Empoli ao vivo, horário e escalações

Equipe de Milão assume a liderança se vencer nesta sexta-feira, enquanto os visitantes apenas buscam uma melhor colocação no Campeonato Italiano da temporada

Valendo a liderança do Campeonato Italiano, a equipe da Inter de Milão recebe o Empoli nesta sexta-feira, a partir das 13h45 (Horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, na cidade de Milão, pela 36ª rodada da competição em sua reta final. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Inter de Milão x Empoli ao vivo.

Onde assistir Inter de Milão x Empoli ao vivo?

O jogo entre Inter de Milão e Empoli hoje será transmitido ao vivo no ESPN 4 e Star +, a partir das 13h45, pelo horário de Brasília.

A emissora ESPN transmite para todos os estados do Brasil o jogo do Campeonato Italiano nesta sexta-feira, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Outra maneira de assistir ao confronto de hoje é através do Star +, plataforma de streaming também por assinatura. Para conhecer todos os valores e pacotes, basta acessar o site (www.starplus.com) ou então o próprio aplicativo, para Android e iOS, tanto para celular, tablet ou computador.

Data: 06/05/2022

Horário: 13h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, na cidade de Milão, Itália

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Inter de Milão e Empoli no Campeonato Italiano em 2022

A equipe da Inter de Milão busca o bicampeonato nesta temporada durante a reta final do Campeonato Italiano. Em segundo lugar com 75 pontos, o grupo de Milão pode assumir a liderança se vencer o confronto desta sexta-feira, ultrapassando o Milan durante a briga pelo título, com um ponto a mais de vantagem. Ao todo, o elenco de Inzaghi coleciona vinte e duas vitórias, nove empates e quatro derrotas.

Do outro lado, o time do Empoli não tem mais chances de classificação para torneios internacionais, portanto vai buscar uma melhor colocação para finalizar a edição do Campeonato Italiano. Porém, o grupo quer a vitória nesta sexta para impedir um possível rebaixamento, mesmo que pareça impossível de acontecer.

Escalações de Inter de Milão x Empoli hoje:

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Dimarco, De Vrij, Skriniar; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Dzeko e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

Provável escalação do Empoli: Vicario; Viti, Luperto, Parisi; Henderson, Asllani, Zurkowski, Stulac; Di Francesco, Pinamonti e La Mantia. Técnico: Aurelio Andreazzoli

Últimos jogos da Inter de Milão x Empoli:

Inter 3 x 2 Empoli (Copa da Itália)

Empoli 0 x 2 Inter (Campeonato Italiano)

Inter 2 x 1 Empoli (Campeonato Italiano)

Confira a seguir como foi o último jogo dos times.