Onde assistir jogo do Al Nassr x Al Taawon no Saudita de hoje ao vivo

O Al Nassr enfrenta o Al Taawon nesta sexta-feira, 29 de agosto, no Campeonato Saudita. O Al-Nassr de Cristiano Ronaldo tentará se recuperar da derrota na final da Supercopa Saudita na estreia da temporada contra o Al Taawoun. Fique atento ao horário, pois o jogo começa às 15h (de Brasília) no Estádio King Abdullah Sport City em Buraidah.

Como assistir o jogo do Al Nassr hoje

O jogo do Al Nassr hoje tem exibição na TV a cabo pela Bandsports Também dá para assistir no canal GOAT (YouTube), Esporte na Band (YouTube) e Band Play.

Para o Al-Taawoun, a criatividade será uma preocupação após a saída de Abdelhamid Sabiri , cujo período de empréstimo da Fiorentina chegou ao fim. Isso significa que grande parte da responsabilidade criativa recai novamente sobre o veterano meia Fayçal Fajr, desde que ele se recupere da lesão a tempo. O verdadeiro perigo, porém, continua sendo Musa Barrow. O atacante gambiano que marcou 18 gols na temporada passada e continua a parecer um jogador bom demais para ambientes intermediários.

Como já vem sendo tradição, o Al-Nassr voltou a investir pesado neste verão, adicionando um grande poder de fogo com Kingsley Coman, João Félix e Íñigo Martínez. Mas nem todas as contratações de peso saíram como planejado, Jhon Durán, contratado em janeiro e investido por £ 65 milhões, foi emprestado após não conseguir se firmar. Isso deixa Cristiano Ronaldo como a ponta de lança indiscutível do ataque, recém-chegado ao clube, marcando seu 100º gol na final da Supercopa.