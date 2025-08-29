Futebol

Onde assistir jogo do Al Nassr x Al Taawon no Saudita de hoje ao vivo

Cristiano Ronaldo entra em campo após perder Supercopa

Escrito por Anny Malagolini
Al Nassr hoje Como assistir o jogo do Al Nassr hoje

O Al Nassr enfrenta o Al Taawon nesta sexta-feira, 29 de agosto, no Campeonato Saudita. O Al-Nassr de Cristiano Ronaldo tentará se recuperar da derrota na final da Supercopa Saudita na estreia da temporada contra o Al Taawoun. Fique atento ao horário, pois o jogo começa às 15h (de Brasília) no Estádio King Abdullah Sport City em Buraidah.

Como assistir o jogo do Al Nassr hoje

O jogo do Al Nassr hoje tem exibição na TV a cabo pela Bandsports Também dá para assistir no canal GOAT (YouTube), Esporte na Band (YouTube) e Band Play.

Para o Al-Taawoun, a criatividade será uma preocupação após a saída de Abdelhamid Sabiri , cujo período de empréstimo da Fiorentina chegou ao fim. Isso significa que grande parte da responsabilidade criativa recai novamente sobre o veterano meia Fayçal Fajr, desde que ele se recupere da lesão a tempo. O verdadeiro perigo, porém, continua sendo Musa Barrow. O atacante gambiano que marcou 18 gols na temporada passada e continua a parecer um jogador bom demais para ambientes intermediários.

Como já vem sendo tradição, o Al-Nassr voltou a investir pesado neste verão, adicionando um grande poder de fogo com Kingsley Coman, João Félix e Íñigo Martínez. Mas nem todas as contratações de peso saíram como planejado, Jhon Durán, contratado em janeiro e investido por £ 65 milhões, foi emprestado após não conseguir se firmar. Isso deixa Cristiano Ronaldo como a ponta de lança indiscutível do ataque, recém-chegado ao clube, marcando seu 100º gol na final da Supercopa.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Ao vivo: onde assistir o jogo do Lecce e Milan no Italiano hoje

Champions League 2025/26: veja os confrontos da fase de liga e o calendário completo

Ao vivo: onde assistir sorteio da fase de grupos da Champions League hoje

Jogo do Galo hoje: onde assistir Atlético-MG x Cruzeiro em clássico da Copa do Brasil

Onde assistir o jogo do Benfica x Fenerbahce no jogo de volta da Champions (27/08/25)

Onde vai passar o jogo do Sport e Palmeiras hoje no Brasileirão

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes