Futebol

Onde assistir jogo do América-MG x Cruzeiro hoje na final do Mineiro Feminino

Jogo de ida é disputado no Independência

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir jogo do América-MG x Cruzeiro hoje Foto: Getty Images

Neste sábado, 15 de novembro, América e Cruzeiro jogam a primeira perna da final do Campeonato Mineiro Feminino, no Independência, em Belo Horizonte. A partida terá presença apenas da torcida do América. Para quem não estiver no estádio, a transmissão será feita pelo YouTube.

Transmissão do jogo do América x Cruzeiro

A transmissão ao vivo do jogo de ida será feita no YouTube, pelo canal oficial da Federação Mineira de Futebol (FMF). O acesso é gratuito, e a entidade tem adotado o formato para ampliar a visibilidade da competição. O duelo deste sábado começa às 15h.

O jogo de volta, marcado para a próxima semana, terá mando do Cruzeiro e deve contar com torcida celeste.

A final deste ano reedita a decisão anterior, reforçando o equilíbrio entre os clubes. O duelo também simboliza uma nova fase do Mineiro Feminino, que busca maior visibilidade, calendário mais robusto e presença crescente de público, metas que a FMF tenta impulsionar com transmissões digitais e ações de promoção da modalidade.

Escalação

O América chega para a final com um desfalque importante: o técnico Jorge Victor, expulso na semifinal, cumprirá suspensão e não comandará o time à beira do campo. No departamento médico seguem Luaninha, Iara e Radija.

A provável escalação tem Taluane; Laís Giacomel, Lorrany, Maiara, Maísa; Aná Flávia, Rafa Levis e Mari Andrade; Arias, Soraya e Pimenta.

No Cruzeiro, Jonas Urias também lida com baixas relevantes. Fabíola Sandoval e Marília seguem fora por lesões, enquanto a goleira Taty Amaro e a zagueira Camila Ambrózio ainda são dúvidas; Taty trata lombalgia e Camila se recupera de desconforto muscular.

A provável escalação cruzeirense tem Taty Amaro; Paloma Maciel, Vitória Calhau e Isa Haas; Gisseli, Gaby Soares, Bedoya, Pri Back (ou Letícia Alves e Miriã), Byanca Brasil, Letícia Ferreira e Vanessinha.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde vai passar o jogo do Remo x Avaí hoje (15/11/25)

Escalação do jogo do Brasil hoje: quem entra em campo contra o Senegal

Que horas é o jogo do Brasil hoje x Senegal e onde assistir online

Que horas é o jogo do Brasil x Senegal e onde assistir ao vivo

Em qual canal vai passar o jogo de Portugal hoje x Irlanda nas Eliminatórias

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Santos e escalação hoje

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes