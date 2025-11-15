Onde assistir jogo do América-MG x Cruzeiro hoje na final do Mineiro Feminino

Neste sábado, 15 de novembro, América e Cruzeiro jogam a primeira perna da final do Campeonato Mineiro Feminino, no Independência, em Belo Horizonte. A partida terá presença apenas da torcida do América. Para quem não estiver no estádio, a transmissão será feita pelo YouTube.

Transmissão do jogo do América x Cruzeiro

A transmissão ao vivo do jogo de ida será feita no YouTube, pelo canal oficial da Federação Mineira de Futebol (FMF). O acesso é gratuito, e a entidade tem adotado o formato para ampliar a visibilidade da competição. O duelo deste sábado começa às 15h.

O jogo de volta, marcado para a próxima semana, terá mando do Cruzeiro e deve contar com torcida celeste.

A final deste ano reedita a decisão anterior, reforçando o equilíbrio entre os clubes. O duelo também simboliza uma nova fase do Mineiro Feminino, que busca maior visibilidade, calendário mais robusto e presença crescente de público, metas que a FMF tenta impulsionar com transmissões digitais e ações de promoção da modalidade.

Escalação

O América chega para a final com um desfalque importante: o técnico Jorge Victor, expulso na semifinal, cumprirá suspensão e não comandará o time à beira do campo. No departamento médico seguem Luaninha, Iara e Radija.

A provável escalação tem Taluane; Laís Giacomel, Lorrany, Maiara, Maísa; Aná Flávia, Rafa Levis e Mari Andrade; Arias, Soraya e Pimenta.

No Cruzeiro, Jonas Urias também lida com baixas relevantes. Fabíola Sandoval e Marília seguem fora por lesões, enquanto a goleira Taty Amaro e a zagueira Camila Ambrózio ainda são dúvidas; Taty trata lombalgia e Camila se recupera de desconforto muscular.

A provável escalação cruzeirense tem Taty Amaro; Paloma Maciel, Vitória Calhau e Isa Haas; Gisseli, Gaby Soares, Bedoya, Pri Back (ou Letícia Alves e Miriã), Byanca Brasil, Letícia Ferreira e Vanessinha.