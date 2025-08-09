Onde assistir o jogo do Arsenal x Atlético Bilbao neste sábado em amistoso (09/08/25)

Os Emirados sediarão o primeiro encontro entre os dois lados neste fim de semana

Neste sábado, 9, o Arsenal recebe o Athletic Club no Emirates Stadium, em Londres, para a última partida nova temporada da Premier League e da LaLiga. O amistoso marcará a primeira vez que esses dois adversários se enfrentarão em campo.

Transmissão do jogo do Arsenal x Atlético Bilbao

O jogo Arsenal x Athletic Club está marcado para começar às 13h (horário de Brasília) hoje, sábado, 9 de agosto de 2025. Embora este jogo não esteja programado para ser televisionado nos principais canais de TV, o serviço de streaming interno do Arsenal mostrará o jogo ao vivo para os assinantes.

A partida será transmitida ao vivo pelo site oficial e aplicativo do Arsenal, com a plataforma do clube também transmitindo replays e melhores momentos. O acesso pay-per-view está disponível mediante assinatura.

Em termos de notícias da equipe anfitriã, o trio de jogadores afastados Kai Havertz , Leandro Trossard e Riccardo Calafiori pode estar em forma a tempo de jogar no sábado, apesar de perderem vários períodos da pré-temporada devido a lesões, incluindo a derrota de quarta-feira para o Villareal .

Gabriel Jesus deve permanecer fora enquanto continua a reabilitação do ligamento cruzado anterior . Isso, em teoria, deve deixar o caminho livre para Viktor Gyokeres começar sua segunda partida consecutiva pelos Gunners, enquanto o atacante sueco busca seu primeiro gol pelo Arsenal .

O também recém-chegado Christian Norgaard espera que seu gol no meio da semana contra o Villarreal aumente suas chances de ser titular novamente neste fim de semana, enquanto o ex-jogador do Chelsea, Noni Madueke, também está cotado após entrar em campo como reserva naquele jogo e pode substituir Gabriel Martinelli.

Escalações

Arsenal deve escalar Raya; Branco, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Arroz; Saka, Gyokeres, Madueke

O Athletic Bilbao tem os jogadores Simon; Areso, Vivian, Lekue, Berchiche; Jauregizar, Vesga; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta