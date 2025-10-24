Futebol

Onde assistir jogo do Milan x Pisa nesta sexta ao vivo

Os rossoneri, líderes da Série A, enfrentarão o último colocado na classificação.

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir jogo do Milan

Nesta sexta-feira, 24 de outubro, a partir das 15h45 (de Brasília), o Milan se prepara para enfrentar o Pisa em partida válida pela oitava rodada da temporada 2025-26 da Série A. Os rossoneri, que lideram a Série A, enfrentarão o último colocado. O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.

Últimas notícias do Milan

O Milan disputou sete partidas nesta temporada, com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Caso vença o Pisa, permanecerá na liderança do Calcio, independentemente de Inter de Milão, Napoli e Roma, seus maiores rivais.

Essas equipes não se enfrentavam desde abril de 1991. Naquela ocasião, os rossoneri venceram pela menor margem possível.

Esacalação

  • Goleiro : Maignan
  • Defesa : Pavlovic, Gabbia, Tomori, Athekame, Bartesaghi
  • Meio-campistas : Fofana, Modric, Ricci
  • Atacante : Rafael Leão, Saelemaekers

Últimas notícias do Pisa

O Pisa ocupa a última posição na tabela. Os Azuis e Negros somam três empates e quatro derrotas em seu retorno à primeira divisão após 34 anos. Alberto Gilardino comentou isso antes da partida contra o líder da Série A.

Precisamos nos preparar como sempre e focar em somar pontos também em Milão. Sabemos que será uma partida muito difícil, mas precisamos somar pontos em todos os jogos. Jogar no Meazza nos dará confiança. Precisamos superar situações difíceis. Estamos ansiosos.
Alberto Gilardino.

  • Goleiro: Semper
  • Defesa: Albiol, Caracciolo, Canestrelli, Cuadrado, Leris
  • Médio: Hojholt, Marin, Akinsanmiro
  • Atacante: Tramoni, Nzola

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Racing e escalação hoje

Onde assistir o jogo Real Madrid hoje x Juventus e palpites

Onde assistir o jogo do Sporting hoje x Olympique na Liga dos Campeões

Onde assistir o jogo do Al Nassr x GOA hoje e ao vivo

Em qual canal vai passar o jogo do Galo x Independiente Del Valle hoje (21/10/25)

Onde assistir o jogo Manchester City x Villarreal hoje ao vivo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes