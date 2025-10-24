Onde assistir jogo do Milan x Pisa nesta sexta ao vivo

Os rossoneri, líderes da Série A, enfrentarão o último colocado na classificação.

Nesta sexta-feira, 24 de outubro, a partir das 15h45 (de Brasília), o Milan se prepara para enfrentar o Pisa em partida válida pela oitava rodada da temporada 2025-26 da Série A. Os rossoneri, que lideram a Série A, enfrentarão o último colocado. O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.

Últimas notícias do Milan

O Milan disputou sete partidas nesta temporada, com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Caso vença o Pisa, permanecerá na liderança do Calcio, independentemente de Inter de Milão, Napoli e Roma, seus maiores rivais.

Essas equipes não se enfrentavam desde abril de 1991. Naquela ocasião, os rossoneri venceram pela menor margem possível.

Esacalação

Goleiro : Maignan

Defesa : Pavlovic, Gabbia, Tomori, Athekame, Bartesaghi

Meio-campistas : Fofana, Modric, Ricci

Atacante : Rafael Leão, Saelemaekers

Últimas notícias do Pisa

O Pisa ocupa a última posição na tabela. Os Azuis e Negros somam três empates e quatro derrotas em seu retorno à primeira divisão após 34 anos. Alberto Gilardino comentou isso antes da partida contra o líder da Série A.

Precisamos nos preparar como sempre e focar em somar pontos também em Milão. Sabemos que será uma partida muito difícil, mas precisamos somar pontos em todos os jogos. Jogar no Meazza nos dará confiança. Precisamos superar situações difíceis. Estamos ansiosos.

Alberto Gilardino.