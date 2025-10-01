Onde assistir jogo do Sporting x Napoli ao vivo nesta terça

Napoli e Sporting CP se enfrentam na quarta-feira, 1 de outubro, no Estádio Diego Armando Maradona, na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA 2025-26. Enquanto o anfitrião chega para esta partida após uma derrota para o Manchester City, o Sporting começou sua campanha com uma vitória dominante contra o Kairat.

Transmissão do Sporting x Napoli hoje

A partida Napoli x Sporting CP pela Liga dos Campeões da UEFA 2025-26 começará às 16h, horário de Brasília, na quarta-feira, 1º de outubro. A transmissão do jogo será exclusiva na HBO MAX.

O Napoli volta ao Estádio Diego Armando Maradona nesta terça-feira (1º) para encarar o Sporting, de Portugal, em busca de recuperação na Liga dos Campeões. A equipe italiana vem de derrota por 2 a 0 para o Manchester City na estreia, marcada pela expulsão do capitão Giovanni Di Lorenzo, que comprometeu a atuação.

Sob o comando de Antonio Conte, o time começou a temporada com força, mas perdeu ritmo nas últimas semanas: foram duas derrotas nos últimos três jogos, incluindo o tropeço diante do Milan. Ainda assim, o retrospecto em casa dá esperança ao torcedor. O Napoli caiu apenas quatro vezes nos últimos 30 jogos pela Champions diante de sua torcida.

Do outro lado, o Sporting chega embaladaço. Na estreia, goleou o Kairat por 4 a 1, com dois gols de Francisco Trincão. No Campeonato Português, soma seis vitórias em sete partidas, mostrando equilíbrio entre ataque e defesa sob a batuta de Rui Borges.

O desafio, porém, será superar o trauma histórico. Em 17 jogos disputados na Itália por competições europeias, o Sporting perdeu 13. O duelo em Nápoles, portanto, promete ser um teste de fogo para confirmar o bom momento dos portugueses.