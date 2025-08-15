Futebol

Onde assistir Liverpool x Bournemouth na estreia da Premier League (15/08/25)

Abertura da temporada da Premier League terá transmissão ao vivo para o Brasil

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Liverpool x Bournemouth Foto: Furknsaglam/Pexels

A cortina da Premier League se abre na noite de sexta-feira, 15 de agosto, com o atual campeão Liverpool recebendo o ambicioso Bournemouth em Anfield para abrir a temporada 2025/26. O jogo começa às 16h (horário de Brasília).

Como assistir o jogo do Liverpool x Bournemouth

Os espectadores no Brasil podem assistir o jogo ao vivo na ESPN e Disney+, com transmissão em ambos os canais a partir das 16h (horário de Brasília).

Apesar de terem vencido a primeira divisão inglesa com 10 pontos de vantagem na temporada passada, os Reds não se acomodaram. O Liverpool gastou mais de US$ 300 milhões em transferências para reforçar um elenco formidável. Isso incluiu contratações caras para adicionar Florian Wirtz e Hugo Ekitiké a um ataque poderoso, e a substituição do lateral-direito Trent Alexander-Arnold (que chegou ao Real Madrid) por Jeremie Frimpong.

O Bournemouth certamente está familiarizado com uma das grandes contratações do Liverpool: o zagueiro Milos Kerkez deixou o Cherries para se juntar ao time de Arne Slot em uma transferência de US$ 54 milhões neste verão. Ainda assim, o técnico Andoni Iraola — que provavelmente incluirá o meio-campista da seleção masculina dos EUA, Tyler Adams, em seu time titular na sexta-feira — tem impressionado desde que assumiu em 2023, usando uma abordagem de alta pressão que dá trabalho a times com gastos maiores.

A escalação prevista para o Liverpool conta com Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

O Bournemouth deve escalar Petrovic; Araújo, Senesi, Hill, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Ouattara; Evanilson.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir o jogo do Galo x Godoy Cruz na Sul-Americana (14/08/25)

Onde assistir o jogo do Napoli x Olympiacos em amistoso hoje (14/08/25)

Onde vai passar o jogo do PSG x Tottenham na Supercopa Uefa (13/08/25)

Onde assistir o jogo do Fortaleza x Vélez na Libertadores (12/08/25)

Ao vivo: onde assistir jogo do Corinthians e Ferroviária no Paulista Feminino

Onde assistir o jogo do Benfica x Nice no jogo de volta da Champions (12/08/25)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes