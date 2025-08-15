Onde assistir Liverpool x Bournemouth na estreia da Premier League (15/08/25)

A cortina da Premier League se abre na noite de sexta-feira, 15 de agosto, com o atual campeão Liverpool recebendo o ambicioso Bournemouth em Anfield para abrir a temporada 2025/26. O jogo começa às 16h (horário de Brasília).

Como assistir o jogo do Liverpool x Bournemouth

Os espectadores no Brasil podem assistir o jogo ao vivo na ESPN e Disney+, com transmissão em ambos os canais a partir das 16h (horário de Brasília).

Apesar de terem vencido a primeira divisão inglesa com 10 pontos de vantagem na temporada passada, os Reds não se acomodaram. O Liverpool gastou mais de US$ 300 milhões em transferências para reforçar um elenco formidável. Isso incluiu contratações caras para adicionar Florian Wirtz e Hugo Ekitiké a um ataque poderoso, e a substituição do lateral-direito Trent Alexander-Arnold (que chegou ao Real Madrid) por Jeremie Frimpong.

O Bournemouth certamente está familiarizado com uma das grandes contratações do Liverpool: o zagueiro Milos Kerkez deixou o Cherries para se juntar ao time de Arne Slot em uma transferência de US$ 54 milhões neste verão. Ainda assim, o técnico Andoni Iraola — que provavelmente incluirá o meio-campista da seleção masculina dos EUA, Tyler Adams, em seu time titular na sexta-feira — tem impressionado desde que assumiu em 2023, usando uma abordagem de alta pressão que dá trabalho a times com gastos maiores.

A escalação prevista para o Liverpool conta com Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

O Bournemouth deve escalar Petrovic; Araújo, Senesi, Hill, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Ouattara; Evanilson.