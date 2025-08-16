Onde assistir Manchester City x Wolves ao vivo na Premier League hoje (16/08/25)

Neste sábado, o Manchester City inicia sua busca para reconquistar o título da Premier League em West Midlands, onde enfrenta o Wolves. A partida começa às 13h30 no Estádio Molineux.

Transmissão do jogo do Manchester City

O jogo do Manchester City hoje no Campeonato Inglês vai passar na Disney+, em todo o país ao vivo. O duelo não terá transmissão da televisão aberta, sendo a emissora da Disney o único canal a transmitir a partida.

No Reino Unido (UK) , a partida da Premier League entre Wolves e Man City será transmitida ao vivo pela TV no Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League e Sky Sports Ultra HDR, e está disponível para transmissão online ao vivo pelo Sky Go .

Nos Estados Unidos, o jogo vai passar no Fubo e Peacock, além de ser transmitido ao vivo pela Telemundo e NBC.

Após quatro títulos consecutivos da Premier League, o City ficou para trás na temporada passada, terminando 12 pontos atrás do campeão Liverpool. Essa queda levou o técnico Pep Guardiola a reformular seu elenco durante o verão europeu, com a chegada do meio-campista holandês Tijjani Reijnders, do empolgante ponta francês Rayan Cherki e do goleiro James Trafford, além do lateral-esquerdo argelino Rayan Ai-Nouri, que enfrenta seu antigo clube hoje.

Enquanto isso, o técnico do Wolves, Vitor Pereira, parece pronto para mais uma temporada desafiadora. Depois de ter conduzido o clube de forma impressionante do fundo do poço à segurança na temporada passada, após sua contratação no meio da temporada, o técnico português agora precisa lidar com a perda de jogadores-chave como Nelson Semedo, Matheus Cunha e Ai-Nouri, após suas saídas no verão. O desempenho deles nesta temporada provavelmente dependerá da adaptação do atacante colombiano Jhon Arias, que deixou o Fluminense no mês passado.