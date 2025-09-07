Onde assistir o jogo da Espanha hoje x Turquia nas eliminatórias
Acompanhe a transmissão do jogo das eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026
Neste domingo, 7 de setembro, Espanha e Turquia se enfrentam a partir das às 15h45 (horário de Brasília) pela 1ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece no no Estádio Municipal Metropolitano de Konya, em Konya, Turquia.
Onde assistir o jogo de Espanha hoje ao vivo?
O torcedor que quiser acompanhar o duelo europeu em ação neste domingo e ao vivo precisa ter a ESPN em sua grade de TV por assinatura. Já para quem prefere assistir online, a transmissão estará disponível na Disney+, que pode ser acessado pelo aplicativo em celulares, tablets, computadores ou diretamente na smart TV.
Lamine Yamal estará em campo pela Espanha novamente quando a seleção enfrentar a Turquia na partida das eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA 2026 no Estádio Municipal Metropolitano de Konya, em Konya, Turquia.
A Espanha venceu sua partida de estreia pelas eliminatórias contra a Bulgária por 3 a 0 na quinta-feira, enquanto a Turquia derrotou a Geórgia por 3 a 2 no mesmo dia de jogo.
Turquia deve escalar Mert Gunok, Altay Bayındır, Ugurcan Cakir, Zeki Celik, Merih Demiral, Caglar Soyuncu, Eren Elmali, Abdulkerim, Bardakci, Samet Akaydin, Mert Muldur, Ferdi Kadioglu, Salih Ozcan, Orcan Kokcu, Hakan Calhanoglu, İsmail Yüksek, Kerem Akturkoglu, Arda Guler, Deniz Gul, Kenan Yildiz, İrfan Can Kahveci, Oguz Aydin, Yunus Akgun, Can Uzun.
A seleção espanhola tem David Raya, Alex Remiro, Unai Simon, Dani Carvajal, Robin Le Normand, Pau Cubarsi, Dean Huijsen, Pedro, Alex Grimaldo, Marc Cucurella, Mikel Merino, Aleix Garcia, Rodri, Nico Williams, Martin Zubimendi, Pedri, Mikel Oyarzabal, Alvaro Morata, Fermin Lopez, Dani Olmo, Ferran Torres, Jorge De Frutos, Lamine Yamal.