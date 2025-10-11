Futebol

Onde assistir o jogo de Portugal hoje x Irlanda nas Eliminatórias

Acompanhe a transmissão do jogo do time de Cristiano Ronaldo

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo de Portugal hoje Foto: Getty Images

Neste sábado, 11 de setembro, Portugal e Irlanda se enfrentam a partir das às 15h45 (horário de Brasília) nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Como assistir o jogo de Portugal hoje ao vivo?

O torcedor que quiser acompanhar Cristiano Ronaldo em ação neste sábado e ao vivo precisa ter o Espn em sua grade de TV por assinatura. Já para quem prefere assistir online, a transmissão estará disponível na Disney+, que pode ser acessado pelo aplicativo em celulares, tablets, computadores ou diretamente na smart TV.A grande novidade para Portugal é que João Neves foi forçado a se retirar da seleção devido a lesão, enquanto João Cancelo é outro nome notável que fica de fora por lesão.

No entanto, vários nomes importantes podem jogar pelos anfitriões, incluindo Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes.

Para a Irlanda, o assistente técnico John O’Shea disse que os atacantes Evan Ferguson e Troy Parrott estão na disputa para jogar, apesar de já terem sido preocupações com lesões, embora Callum O’Dowda tenha sido forçado a se retirar da seleção na semana passada e Sammie Szmodics também esteja descartado.

Prováveis ​​escalações

Portugal: Costa; Dalot, Silva, Dias, Mendes; Vitinha, Palhinha; Silva, Fernandes, Neto; Ronaldo.

Irlanda: Kelleher; O’Brien, O’Shea, Collins, Doherty; McAteer, Cullen, Knight, Manning; Ferguson, Azaz.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

