Onde assistir o jogo do Al Nassr x GOA hoje e ao vivo

Onde assistir o jogo do Al Nassr x GOA hoje e ao vivo

Nesta quarta-feira, 22, o Goa recebe o gigante da Saudi Pro League, Al-Nassr, em seu terceiro confronto da fase de grupos da temporada 2025-26 da AFC Champions League 2. A partida será disputada no Estádio Pandit Jawaharlal Nehru em Fatorda, a partir das 10h45 (horário de Brasília).

Como assistir o jogo do Al Nassr hoje

O jogo do Al Nassr hoje tem exibição na TV fechada pela ESPN e pelo streaming da Disney+. O clube do CR7 lidera o Grupo D com seis pontos em duas partidas. O FC Goa, por outro lado, teve um começo difícil e está na lanterna da tabela, tendo perdido os dois jogos.

O Al Nassr mantém um histórico impecável até agora e lidera o Grupo D com seis pontos. A equipe venceu tranquilamente o FC Istiklol por 5 a 0 na partida de estreia, seguida de uma vitória por 2 a 0 sobre o Al Zawraa SC.

O FC Goa, por outro lado, teve um início difícil e, apesar de apresentar fases de futebol promissor, não conseguiu produzir resultados, o que mantém o time na lanterna da tabela.

Cristiano Ronaldo joga hoje?

Cristiano Ronaldo não deve jogar nesta quarta. O técnico Jorge Jesus deve poupar o jogador e também Marcelo Brozovic. Saad Al-Nasser e Saad Hawaqi estão lesionados.

Com isso, o Al-Nassr deve escalar Bento; Al-Ghannam, Simakan, Martínez, Boushal; Coman, Al-Hassan, Ângelo, Yahya; João Félix e Mané.

Goa tem Tiwari; Singh, Jhingan, Moreno, Sangwan; Chhetri, Timor; Fernandes, Herrera, Drazic; Siverio. Técnico: Manolo Márquez