Futebol

Onde assistir o jogo do Al Nassr x GOA hoje e ao vivo

Jogo começa às 10h45 nesta quarta-feira

Escrito por Anny Malagolini
Como assistir o jogo do Al Nassr hoje Foto: Getty Images

Nesta quarta-feira, 22, o Goa recebe o gigante da Saudi Pro League, Al-Nassr, em seu terceiro confronto da fase de grupos da temporada 2025-26 da AFC Champions League 2. A partida será disputada no Estádio Pandit Jawaharlal Nehru em Fatorda, a partir das 10h45 (horário de Brasília).

Como assistir o jogo do Al Nassr hoje

O jogo do Al Nassr hoje tem exibição na TV fechada pela ESPN e pelo streaming da Disney+. O clube do CR7 lidera o Grupo D com seis pontos em duas partidas. O FC Goa, por outro lado, teve um começo difícil e está na lanterna da tabela, tendo perdido os dois jogos.

O Al Nassr mantém um histórico impecável até agora e lidera o Grupo D com seis pontos. A equipe venceu tranquilamente o FC Istiklol por 5 a 0 na partida de estreia, seguida de uma vitória por 2 a 0 sobre o Al Zawraa SC.

O FC Goa, por outro lado, teve um início difícil e, apesar de apresentar fases de futebol promissor, não conseguiu produzir resultados, o que mantém o time na lanterna da tabela.

Cristiano Ronaldo joga hoje?

Cristiano Ronaldo não deve jogar nesta quarta. O técnico Jorge Jesus deve poupar o jogador e também Marcelo Brozovic. Saad Al-Nasser e Saad Hawaqi estão lesionados.

Com isso, o Al-Nassr deve escalar Bento; Al-Ghannam, Simakan, Martínez, Boushal; Coman, Al-Hassan, Ângelo, Yahya; João Félix e Mané.

Goa tem Tiwari; Singh, Jhingan, Moreno, Sangwan; Chhetri, Timor; Fernandes, Herrera, Drazic; Siverio. Técnico: Manolo Márquez

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Em qual canal vai passar o jogo do Galo x Independiente Del Valle hoje (21/10/25)

Onde assistir o jogo Manchester City x Villarreal hoje ao vivo

Onde assistir o jogo do Bayer Leverkusen x PSG e palpite (21/10/25)

Saiba qual jogo passa hoje no SBT pela Champions hoje (21/10/25)

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje x Newcastle United

Onde assistir o jogo do Vasco x Fluminense hoje no Brasileirão

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes