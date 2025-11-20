Futebol

Onde assistir o jogo do Bahia hoje x Fortaleza e escalação (20/11/25)

Clássico vai ter transmissão na TV por assinatura

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar Fortaleza e Bahia hoje Foto: Getty Images

Na tarde desta quinta, 20 de novembro, acontece o clássico Fortaleza e Bahia no Brasileirão. A partida ocorre na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida começa às 18h e é importante para ambos os times que vem de derrotas, mas especialmente para o Fortaleza que está na zona de rebaixamento.

Onde vai passar Fortaleza e Bahia hoje

A transmissão do jogo do Bahia e Fortaleza será exclusiva pelo Premiere (pay-per-view), com início previsto para as 18h de Brasília. Também será possível acompanhar online via Globoplay, por meio do sinal do Premiere. Não vai passar em TV aberta ou em plataformas de streaming grátis.

O Fortaleza entra em campo em uma situação complicada e vê chances de rebaixamento subirem. De acordo com com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor tem 95% de cair para a Série B.

Escalação prevista

Rogério Ceni deve contar com Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre [Erick], Jean Lucas e Everton Ribeiro [Cauly]; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Martín Palermo deve escalar Brenno, Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira, Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Adam Bareiro.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

