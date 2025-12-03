Futebol

Onde assistir o jogo do Bahia hoje x Sport e escalação (03/12/25)

Partida é pela 37ª rodada do Brasileirão

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo do Bahia hoje Foto: Getty Images

Na tarde desta quinta, 3 de dezemnro, acontece o jogo entre Bahia e Sport na 37ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre na Arena Fonte Nova, em Salvador. De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Sport já entra em campo rebaixado para a Série B.

Onde vai passar Fortaleza e Bahia hoje

A transmissão do jogo do Bahia e Fortaleza será exclusiva pelo Premiere (pay-per-view), com início previsto para as 20h de Brasília. Também será possível acompanhar online via Globoplay, por meio do sinal do Premiere. Não vai passar em TV aberta ou em plataformas de streaming grátis.

O Bahia disputa uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Sport entra em campo só para cumprir tabela, pois já está rebaixado.

Rogério Ceni deve contar com Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre [Acevedo], Rodrigo Nestor [Erick] e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

César Lucena tem Gabriel; Matheus Alexandre (Aderlan), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Pedro Augusto) e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira (Barletta) e Pablo.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Fortaleza ao vivo (03/12/25)

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Ceará e escalação hoje

Confira a artilharia do Brasileirão 2025 e quem tem mais gols na temporada

Onde vai passar o jogo do Barcelona x Atlético de Madrid e escalação hoje

Onde assistir o jogo do Brasil feminino x Portugal na internet hoje

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Botafogo domingo ao vivo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes