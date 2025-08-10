Onde assistir o jogo do Barcelona x Como ao vivo no Amistoso (10/08/25)

O Barcelona receberá o italiano Como para a disputa do Troféu Joan Gamper de 2025. A começará às 16h de domingo, 10 de agosto, no estádio Estadi Johan Cruyff, em Barcelona.

Como assistir Barcelona x Como?

Os catalães chegam a este jogo após vitórias convincentes contra Vissel Kobe, FC Seul e Daegu FC — todos amistosos de pré-temporada. Enquanto isso, o Como conquistou vitórias contra Al-Ahli Saudi, Ajax e Real Betis em sua pré-temporada.

O Barcelona tem na escalação de hoje Wojciech Szczesny (goleiro), Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Jules Kounde, Gavi, Frenkie de Jong, Raphinha, Pedri, Lamine Yamal, Marcus Rashford

Já o Como informou que vai escalar Jean Butez (goleiro), Mergim Vojvoda, Ignace Van Der Brempt, Marc-Oliver Kempf, Alex Valle, Nico Paz, Maximo Perrone, Martin Baturina, Jayden Addai, Anastasios Douvikas, Assane Diao.

O Troféu Joan Gamper é o último amistoso de pré-temporada do Barça há décadas, com o encontro de domingo no Estádio Johan Cruyff sendo a 60ª edição. Uma ampla gama de adversários da elite do mundo todo foram convidados para enfrentar o Barcelona, geralmente uma semana antes do início da La Liga de cada ano.

Próximos jogos do Barça

Agora, a LaLiga está cada vez mais perto. A bola começará a rolar em 17 de agosto de 2025, e a última rodada será em 24 de maio de 2026. O Barça estreia na competição enfrentando o Maiorca.

Assim, um dos jogos mais aguardados serão os dois clássicos entre Real Madrid e Barcelona , que acontecerão em 26 de outubro de 2025, no Santiago Bernabéu, e em 10 de maio de 2026, no novo Camp Nou do Spotify. Os clássicos andaluzes, entre Sevilla e Betis , acontecerão em 30 de novembro, no Sánchez Pizjuán, e em 1º de março, em La Cartuja.