Onde assistir o jogo do Bayer Leverkusen x PSG e palpite (21/10/25)
Os parisienses viajam para a BayArena em busca de manter seu início perfeito na temporada.
A BayArena, com capacidade para cerca de 30.000 espectadores, receberá um confronto muito aguardado nesta terça-feira, 21 de outubro, quando o Paris Saint-Germain, atual campeão da última edição da Liga dos Campeões, enfrentará o Bayer Leverkusen. O jogo começa às 16h e é válido pela terceira rodada da fase de grupos.
Em que canal vai passar Bayer Leverkusen x PSG
O jogo do PSG x Bayer Leverkusen às 16h desta terça-feira, 21, com transmissão ao vivo da HBO Max. Ambas as equipes estão invictas na Liga dos Campeões após duas partidas disputadas.
O PSG buscará a retomada das vitórias após os recentes empates da Ligue 1 contra Lille e Strasbourg. O clube parisiense já conquistou 6 pontos em suas duas primeiras partidas na Liga dos Campeões, após uma vitória por 4 a 0 sobre a Atalanta e uma vitória por 2 a 1 sobre o FC Barcelona.
Por outro lado, o Bayer Leverkusen chega a este encontro em excelente forma, tendo perdido apenas uma vez em dez jogos em todas as competições nesta temporada.
Na Liga dos Campeões, o time alemão empatou suas duas primeiras partidas: 2 a 2 em Copenhague e 1 a 1 em casa contra o PSV Eindhoven.
Escalações oficiais
Bayer Leverkusen
Goleiro: Mark Flekken
Defensores: Edmond Tapsoba, Loic Bade, Robert Andrich
Meio-campistas: Alejandro Grimaldo, Equi Fernández, Aleix Garcia, Arthur
Atacantes: Claudio Echeverri, Ernest Poku, Christian Kofane
PSG
Goleiro: Lucas Chevalier
Defensores: Nuno Mendes, Willian Pacho, Ilya Zabarnyi, Achraf Hakimi
Meio-campistas: Senny Mayulu, Vitinha, Warren Zaire-Emery
Atacantes: Bradley Barcola, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia