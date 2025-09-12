Confira o jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 12 de setembro

Onde assistir o jogo do Benfica hoje x Santa Clara no Português ao vivo

O Benfica entra em campo nesta sexta-feira, 12 de setembro, e vai enfrentar o Santa Clara. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Português e está prevista para às 16h15 (horário de Brasília). O jogo acontece no estádio da Luz, em Lisboa.

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O jogo de hoje terá transmissão para o Brasil na ESPN4 e também no streaming da Disney. Em Portugal a partida pode ser assistir pelo canal BTV.

Atualmente, o Porto lidera o campeonato, seguido pelo Famalicão. O Sporting desceu para a terceira colocação e o Benfica está em quarto lugar.

Para se recuperar, o time português comandado por Bruno Lage deve escalar Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Rios, Barrenechea e Barreiro; Aursnes, Pavlidis e Akturkoglu. Estão lesionados: Bruma, Bah e Manu Silva.

A provável escalação do Santa Clara tem Gabriel Batista, Matheus Pereira, Luis Rocha, Sidney Lima, Diogo Calila, Adriano, Sergio Araujo, Paulo Victor, Brenner, Gabriel Silva e Wendel. Vasco Matos é o técnico do time.

Como funciona o Campeonato Português 2025/2026?

A principal competição entre clubes de Portugal envolve 18 equipes do país. O campeonato é disputado no formato de pontos corridos, com todos contra todos. Dessa forma, cada equipe enfrenta seus 17 adversários duas vez, um jogo em casa e outro fora, contabilizando 34 rodadas no total.

A equipe que mais pontuar ao término dos 34 jogos fica com o titulo da tabela do Campeonato Português, além de garantir uma vaga direta para a Champions League 2025/2026. O segundo colocado também garante a classificação para o torneio, enquanto o terceiro vai para a 3ª fase pré-eliminatória da Champions.

Por outro lado, a equipe que encerrar a competição na quarta posição disputa a 3ª fase pré-eliminatória da Liga Conferência de 2025/2026 enquanto o quinto colocado entra no torneio uma etapa antes. Já os dois últimos da tabela caem para a segunda divisão e o 16º da classificação disputa o playoff do rebaixamento.