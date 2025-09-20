Futebol

Onde assistir o jogo do Benfica x AVS na estreia de Mourinho

Mourinho está de volta após 25 anos

Mourinho está de volta ao Benfica após 25 anos e estreia no comando do time neste sábado, 20 de setembro, contra o AVS. O técnico assume a posição com o time em 6º na tabela do campeonato. O jogo começa às 14h (de Brasília), no estádio das Aves.

Onde vai passar o jogo do Benfica hoje

O jogo do Benfica hoje tem transmissão do ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura, e também no streaming da Disney+.

O torcedor precisa ter a emissora na programação para assistir o conteúdo. Caso não tenha, é preciso entrar em contato com a sua operadora para adquirir o pacote. O canal não divulgou a equipe de transmissão.

Quem é assinante Disney pode acompanhar os principais campeonatos de futebol internacional, incluindo o jogo do Benfica neste sábado, pela plataforma de streaming no celular, tablet, smartv ou videogame, e até mesmo no computador.

Como funciona o Campeonato Português?

Para acompanhar a ascensão do futebol ao redor do globo, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu criar o Campeonato Português em 1934, também chamada de Primeira Liga. Com apenas oito equipes sob o sistema de pontos corridos, o Porto conquistou o seu primeiro título nacional.

Hoje, o Campeonato Português engloba 18 times das mais diferentes regiões do país. Similar aos outros torneios nacionais da Europa, a competição também é disputada em pontos corridos, onde os clubes se enfrentam duas vezes na temporada.

No primeiro turno, por exemplo, o Benfica joga contra todos os outros 17 oponentes como mandante ou visitante. Já no returno, o Benfica enfrenta novamente os 17 times, mas com o mando de campo invertido. Cada vitória dá três pontos, enquanto o empate garante um para os dois lados.

Ao fim do campeonato, o primeiro colocado é declarado o campeão português.

