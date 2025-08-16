Futebol

Onde assistir o jogo do Benfica x Estrela Amadora na Liga Portugal (16/08/25)

Confira o jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 16 de agosto

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo do Benfica x Estrela Amadora Foto: Francisco Medeiros/ Pexels

O Benfica entra em campo neste sábado, 16 de agosto, para enfrentar o Estrela Amadora. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Português e está prevista para às 16h30 (horário de Brasília). O duelo acontece no José Gomes, Amadora.

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). Nenhuma emissora exibe o duelo na TV. Em Portugal, duelo vai passar no Sport tv1.

Em 42 encontros, o Benfica ganhou 34 partidas contra o Estrela Amadora.

Para continuar ganhando, o time comandado por Bruno Lage deve escalar Trubin; Obrador, Silva, Otamendi, Dedic; Barreiro, Florentino; Schjelderup, Prestianni, Aursnes; Pavlidis.

A provável escalação da equipe de José Faria tem Ribeiro; Chernev, Drame, Pantalon; Varela, Moreira, Oudrhiri, Encada; Stoica, Godoy, Cabral.

Campeonato Português 2025/2026

Ao todo, 18 competem na principal divisão do futebol português na temporada 2025/2026, a Primeira Liga. Os destaques da competição são os clubes do Benfica, Sporting e Porto, que também são protagonistas na Liga dos Campeões, o prestigiado torneio anual da UEFA.

A competição da Primeira Liga é composta por 34 rodadas em formato de pontos corridos. Durante a temporada, cada equipe enfrenta todas as outras duas vezes, jogando a primeira partida em seu próprio estádio e a segunda no estádio do adversário.

A vitória proporciona três pontos, enquanto o empate concede um ponto a ambas as equipes. Esses pontos são cruciais para a ascensão de cada clube na classificação, visando alcançar a liderança.

Ao término da temporada, a equipe que acumular o maior número de pontos é consagrada como campeã portuguesa, e as vagas para competições europeias, como a Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League, são distribuídas para os times que se destacaram nas posições superiores da tabela. Por outro lado, as três últimas equipes enfrentam o rebaixamento para a segunda divisão.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

