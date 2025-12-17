Jogo começa às 16h45 nesta terça, com transmissão ao vivo para o Brasil. Acompanhe

Onde assistir o jogo do Benfica x Farense hoje e escalação da Taça

O Benfica entra em campo nesta quarta-feira, 17 de dezembro, para disputar as oitavas de final da Taça de Portugal contra o Farense. A bola vai rolar no jogo do Benfica hoje às 17h45 (horário de Brasília), no Estádio de São Luís, em Faro. Quem vencer se classifica para as quartas de final da competição portuguesa.

Assistir jogo do Benfica hoje ao vivo

O jogo do Benfica hoje vai passar no Nsports, modo de transmissão gratutito e ao vivo para todo o país. Quer saber como assistir à NSports e não perder nenhuma lance do jogo? O canal tem ampliado sua presença no digital e oferece diferentes formas de acesso, todas simples e gratuitas para o público.

Como assistir à NSports: passo a passo

Na smart TV

Em televisores conectados à internet, a NSports está disponível por meio de aplicativos de streaming gratuitos ou plataformas parceiras. O acesso pode variar conforme o modelo da TV, mas o canal costuma aparecer na grade de esportes.

Pelo YouTube

A maneira mais prática de acompanhar a NSports é pelo YouTube. Basta acessar a plataforma, buscar pelo canal oficial da NSports e clicar na transmissão ao vivo ou no evento disponível. O conteúdo pode ser assistido no celular, computador ou smart TV.

Pelo site oficial da NSports

Outra opção é o site da NSports. Ao entrar na página oficial, o usuário encontra a aba de transmissões ao vivo e os eventos em destaque, com reprodução direta no navegador, sem necessidade de cadastro.

Prováveis escalações de Farense x Benfica

O técnico Jorge Silas deve escalar Brian Araújo; Toni Herrero, Franco Romero, Rúben Fernandes e Lucas D’Agrella; Yannick Semedo, Cláudio Falcão, Fran Delgado e André Candeias; Balla Sangaré e Bruno Almeida.

José Mourinho tem os jogadores Trubin; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo e Dahl; Richard Ríos, Enzo Barrenechea e Aursnes; Schjelderup, Sudakov e Pavlidis.

Quem é o maior vencedor da Taça de Portugal?

O Benfica é o maior campeão da Taça de Portugal, com 26 títulos. A diferença para o segundo maior vencedor da história do torneio, o Porto, é de seis troféus.

O último título conquistado pelo Benfica foi em 2016/17, quando venceu o Vitória de Guimarães na grande final pelo placar de 2 a 1.

Já o primeiro troféu da competição veio em 1939/40, apenas o segundo ano da história da Taça de Portugal.