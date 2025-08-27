Confira o jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 27 de agosto nos playoffs

Onde assistir o jogo do Benfica x Fenerbahce no jogo de volta da Champions (27/08/25)

O Benfica entra em campo pela Champions League nesta quarta-feira, 27 de agosto, e vai enfrentar o Fenerbahce. A partida é válida decide quem segue na competição e está prevista para às 16h (horário de Brasília). A decisão acontece no Estádio da Luz, em Lisboa.

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O jogo de futebol hoje terá transmissão para o Brasil através da TNT, no canal fechado, e também pelo stremaing da HBO Max. Em Portugal a partida pode ser assistir pelo canal Sport1 ao vivo.

No jogo de ida, os times terminaram os 90 minutos em 0 a 0, então é clima de decisão. Se a partida continuar empada, os pênaltis vão determinar quem segue na Liga dos Campeões.

O time português, comandado por Bruno Lage, deve escalar Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea, Barreiro; Aursnes, Akturkoglu, Pavlidis.

A provável escalação do Fenerbahce, de José Mourinho, tem Egribayat, Muldur, Skriniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski; En Nesyri, Duran.

Como funciona a fase preliminar da Champions?

A Liga dos Campeões da UEFA 2025-26 não apenas começou, como já está sendo preparada há algumas semanas. Ao todo, oitenta e duas equipes participarão da Liga dos Campeões.

Dez rodadas depois, duas equipes se enfrentarão para determinar o campeão da Europa.

Primeira fase de qualificação: vinte e oito campeões das associações 25-27 e 30-55

Segunda fase de qualificação: oito campeões das associações 16-24, excluindo a Rússia, mais dois campeões das associações 28 e 29 entram no caminho dos campeões. Seis segundos classificados das associações 10-15 começam o caminho da liga.

Terceira fase de qualificação: cinco equipas ou mais entram no caminho da liga.

Fase de play-off: quatro campeões das associações 11-14.

Fase da liga: dez campeões das associações 1-10, seis segundos classificados das associações 1-6, cinco terceiros classificados das associações 1-5, quatro quartos classificados das associações 1-4, um campeão da associação 15, duas equipas das associações com os coeficientes mais altos da época anterior e os campeões da Liga Europa.

A final da Liga dos Campeões da UEFA de 2025-26 será em 30 de maio de 2026 na Puskas Arena em Budapeste, Hungria.