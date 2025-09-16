Confira o jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 16 de setembro

Onde assistir o jogo do Benfica x Qarabag na Champions hoje (16/09/25)

Onde assistir o jogo do Benfica x Qarabag na Champions hoje (16/09/25)

O Benfica entra em campo pela Champions League nesta terça-feira, 16 de setembro, e vai enfrentar o Qarabag do Azerbaijão. O jogo é pela primeira rodada do campeonato e está prevista para às 16h (horário de Brasília). O duelo acontece no Estádio da Luz, em Lisboa.

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O jogo de hoje terá transmissão para o Brasil através do stremaing da HBO Max. Em Portugal a partida pode ser assistir pelo canal Sport1 ao vivo. Nos EUA, a partida será transmitida pela TNT Sports 3.

O Benfica, que já venceu este torneio duas vezes, marca a sua 42ª participação na competição, enquanto o Qarabag entra na sua 2ª. O time português chega à estreia na Liga dos Campeões em excelente forma nacional, ocupando o quarto lugar na Liga Portugal com 10 pontos em quatro partidas.

Hoje, o Benfica deve escalar Anatoliy Trubin, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, António Silva, Samuel Dahl, Fredrik Aursnes, Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Andreas Schjelderup, Vangelis Pavlidis, Franjo Ivanovic

Qarabag tem a seguinte escalação: Mateusz Kochalski, Matheus Silva, Kevin Medina, Toral Bayramov, Samy Mmaee, Pedro Bicalho, Kady Borges, Marko Jankovic, Leandro Andrade, Abdellah Zoubir, Camilo Durán

Como funciona a Champions?

Este é apenas o segundo ano sob a nova estrutura da UEFA. Os tradicionais oito grupos desapareceram; em vez disso, 36 clubes agora estão em uma única tabela. Cada equipe enfrenta oito adversários diferentes, divididos igualmente entre jogos em casa e fora.

Três pontos são concedidos por vitória e um por empate, mas a classificação não é mais tão simples. Os 8 melhores colocados após a oitava rodada avançam diretamente para as oitavas de final. Os clubes que terminarem entre 9º e 24º lugar precisam disputar um play-off de ida e volta para chegar às oitavas de final. Os 12 últimos colocados são eliminados completamente, sem segunda chance na Liga Europa.

A temporada passada mostrou o valor do impulso inicial. Dezesseis pontos em oito jogos quase sempre foram suficientes para terminar entre os oito primeiros, com 15 pontos geralmente suficientes.

Dez pontos — três vitórias e um empate — praticamente garantiam uma vaga nos playoffs, enquanto nove pontos muitas vezes eram suficientes para garantir a classificação. Qualquer pontuação abaixo de oito pontos deixava os clubes à beira da eliminação.

Quando serão os jogos da fase de grupos:

1ª rodada: 16 a 18 de setembro de 2025

2ª rodada: 30 de setembro a 1º de outubro de 2025

3ª rodada: 21 a 22 de outubro de 2025

4ª rodada: 4 a 5 de novembro de 2025

5ª rodada: 25 a 26 de novembro de 2025

6ª rodada: 9 a 10 de dezembro de 2025

7ª rodada: 20 a 21 de janeiro de 2026

8ª rodada: 28 de janeiro de 2026