Onde assistir o jogo do Benfica x Sporting na Supertaça (31/07/25)

Informações do jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 31 de julho de 2025.

Atual campeão nacional, o Benfica enfrenta o Sporting nesta quinta-feira, 31 de julho, pela final da Supertaça Cândido de Oliveira, a partir das 16h45 (horário de Brasília). O palco do maior clássico português será no Estádio Municipal de Algarve, entre os municípios de Faro e Loulé. São esperados mais de 30 mil torcedores.

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

A boa notícia é que o clássico jogo português também terá transmissão para o Brasil, através do NSports na TV fechada e YouTube, além do OneFootball pelo site e aplicativo. A partida pode ser assistir em Portugal por Sport1.

O encontro entre as duas formações, muitas vezes referido como O Clássico, é uma das maiores rivalidades do futebol europeu, ambas com um número considerável de vitórias no palco maior.

Bruno Lage deve escalar os jogadores Trubin, Aursnes, Silva, Otamendi, Dahl; Florentino, Leandro Santos, João Rêgo, Barreiro, Schjelderup; Pavlidis

A provável escalação de Rui Silva tem Quaresma, Diomande, Inacio; Debast, Morita, Catamo, Araújo; Trincão, Pote, Harder.

O que é a Supertaça?

A Supertaça Cândido de Oliveira faz parte da estrutura do futebol português e tem o Porto com o maior campeão com 23 títulos. Sporting vem em seguida com 9 conquistas, depois é o Benfica com 8, Boavista com o tricampeonato e o Vitória de Guimarães, que ergueu a taça uma vez.

O nome é em homenagem a Cândido de Oliveira, jogador, treinador e jornalista português. A primeira disputa foi em 1979 e o campeonato é organizado pela Federação Portuguesa de Futebol.