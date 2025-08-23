Onde assistir o jogo do Benfica x Tondela na Liga Portugal hoje

Benfica vive má fase no campeonato Português, mas vai enfrentar um time em situação ainda pior

O Benfica volta a campo neste sábado, 23 de agosto, para enfrentar o Tondela pela 3ª jornada da Liga Portugal Betclic 2025/26. O confronto coloca frente a frente duas equipes em situações bem diferentes na tabela. O jogo começa às 16h30 (de Brasília), no Estádio da Luz.

Na última partida, o Benfica derrotou o Estrela da Amadora por 1 a 0, fora de casa, em duelo marcado pelo equilíbrio. A equipa orientada por Bruno Lage soma três pontos em dois jogos e aparece na 6ª posição da tabela, mas com um jogo a menos em relação aos adversários diretos.

Além disso, existe a expectativa para possíveis regressos importantes ao elenco, já que Lage estuda reforçar a equipe com nomes que ficaram de fora nas primeiras rodadas.

O Tondela chega pressionado após a derrota por 1 a 0 frente ao Famalicão. O time comandado por Ivo Vieira ocupa a 18ª e última posição, ainda sem somar pontos nesta temporada. O próprio treinador desabafou durante a semana, afirmando que “merecia um pouco mais” diante das atuações recentes.

A missão agora é buscar uma recuperação justamente contra o rival mais duro do campeonato; o Moreirense é o líder.

Transmissão do jogo do Benfica

A partida entre Benfica x Tondela, válida pela 3ª jornada da Liga Portugal terá transmissão exclusiva da Benfica TV. O jogo terá transmissão exclusiva do Glorioso 1904, canal oficial que acompanha todas as emoções da temporada benfiquista.

O fato é que o duelo Benfica x Tondela promete movimentar a rodada da Liga Portugal, seja pela busca dos três pontos do lado lisboeta ou pela necessidade urgente de recuperação da equipe visitante.