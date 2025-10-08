Futebol

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje x Santa Fé na Libertadores 2025

Confira cinco formas de assistir o jogo do Corinthians feminino nesta quarta-feira, dia 8 de outubro

Escrito por Anny Malagolini
Nessa quarta-feira, 8 de outubro, tem jogo do Corinthians feminino contra o Santa Fé na terceira e última rodada da fase de grupos da Libertadores 2025. A partida acontece no Estádio Florencio Sola, a partir das 20h (horário de Brasília), e com transmissão ao vivo para o Brasil. As Brabas são líderes do grupo A.

Em qual canal vai passar o jogo do Corinthians feminino

O jogo do Corinthians feminino hoje, 8, contra o Santa Fé, vai ter transmissão em cinco canais, entre pagos e gratuitos: Sportv (TV fechada), BandSports (TV fechada), CazéTV (YouTube), GOAT (YouTube), Meu Timão (YouTube) e Pluto TV.

Corinthians deve levar a campo as jogadoras Nicole; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Mariza e Tamires; Dayana Rodríguez, Duda Sampaio, Gabi Zanotti e Gisela Robledo; Vic Albuquerque e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

O Santá tem Velásquez; Pérez, Motta, Acosta, Valbuena, Ortegon, Marcano, Garavito, Osorio, Zamorano e Viso. Técnico: Omar Ramírez.

Como funciona a Libertadores Feminina?

Dezesseis clubes disputam a Libertadores de futebol feminino na temporada, divididos em quatro grupos de quatro em cada, onde se enfrentam em turno único e na mesma chave por seis rodadas. Somente os dois melhores colocados seguem para a próxima fase.

Os classificados disputam as quartas de final em partida única, jogado em formato eliminatório. Os quatro times vencedores avançam para as semifinais e, por fim, os dois melhores disputam a tão sonhada final.

Os times perdedores da semifinal disputam o terceiro lugar da Libertadores, mas sem taça ou qualquer tipo de prêmio.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

