Onde assistir o jogo do Corinthians x Campo Mourão de futsal na LNF

O Corinthians enfrenta o Campo Mourão nesta quinta-feira, 27 de novembro, em jogo da semifinal da LNF, a Liga Nacional de Futsal. O jogo começa às 20h, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo diretamente do Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo.

Onde vai passar jogo do Corinthians futsal hoje

O jogo do Corinthians de futsal vai ter transmissão na LNF TV, disponível gratuitamente no Youtube, e também no Canal GOAT. Essa é a partida de volta, então vale uma vaga na final do torneio.

O Timão chega com vantagem depois de vencer por 1 a 0 o Campo Mourão na partida de ida. A escalação prevista para hoje tem Fernando Malafaia, Kelvin; Lucas Martins, Maicon, Igor Carioca e Deives.

Emerson Silveira dos Santos é o árbitro.

A LNF é a Liga Nacional de Futsal, responsável por reunir equipes de sete diferentes estados do Brasil: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os campeões são credenciados para disputar torneios como a Libertadores e o Intercontinental de Clubes.

Vinte e quatro equipes disputam a temporada da LNF durante a primeira fase. As 16 melhores colocadas avançam para a segunda fase, ou oitavas de final, seguido das quartas de final, semifinal e a final.