Onde assistir o jogo do Fortaleza e Inter hoje no Brasileirão (31/8)

Onde assistir o jogo do Fortaleza e Inter hoje no Brasileirão (31/8)

Para encerrar o domingo, 31 de agosto, acontece o jogo do Fortaleza e Internacional na 22ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre no Beira-Rio, e uma vitória é essencial para o time do técnico Renato Paiva sair da zona de rebaixamento. O Inter está na 14ª posição e quer distância da corda bamba.

Onde vai passar o jogo do Fortaleza e Internacional hoje

A transmissão do jogo do Fortaleza e Internacional será do Sportv e Premiere (pay-per-view), com início previsto para as 20h30 de Brasília. Também será possível acompanhar online via Globoplay, por meio do sinal do Premiere. Não vai passar em TV aberta ou em plataformas de streaming grátis.

O Inter deve escalar Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Carbonero, Alan Patrick e Vitinho; Ricardo Mathias.

O Fortaleza tem Helton Leite, Tinga, Gastón Ávila, Brítez e Bruno Pacheco; Rossetto (Pierre), Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes, Pikachu e Lucero.

O Internacional presta homenagem a Luis Fernando Verissimo, escritor, cronista e torcedor colorado que morreu no sábado (30). Para marcar a lembrança, o clube divulgou a escalação do time com um card especial, usando uma tipografia inspirada nas tirinhas As Cobras, uma das obras mais conhecidas do autor.