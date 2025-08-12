Onde assistir o jogo do Fortaleza x Vélez na Libertadores (12/08/25)

Fortaleza joga em casa na ida das oitavas de final

O Fortaleza enfrenta os argentinos do Vélez nesta terça-feira, 12 de agosto, em jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida começa às 19h (de Brasília), na Arena Castelão. Há duas formas de transmissão nesta noite.

Transmissão do Fortaleza e Vélez

O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+, a partir das 19h para todo o Brasil. A partida da Libertadores não tem transmissão em nenhum canal de TV.

Renato Paiva deve escalar Vinicius Silvestre, Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho e Deyverson.

A possível escalação do Vélez tem Marchiori, Gordon, Quirós, Mammana, Elias Gómez; Baeza, Ordoñez e Galván; Carrizo, Machuca, Braian Romero.

Como funciona as oitavas da Libertadores?

O torneio é dividido em três fases principais: a Pré-Libertadores (sequência de jogos mata-mata), a Fase de Grupos (onde se classificam os dois melhores de cada chave) e as Eliminatórias (com jogos também mata-mata).

As oitavas de final fazem parte dos primeiros jogos da terceira fase da Libertadores. Dos 32 times que disputaram a fase de grupos, apenas 16 sobraram e avançaram de fase.

Agora, nas oitavas da Libertadores, os times que restaram são sorteados e divididos em novo chaveamento que guiará os próximos passos da competição. Nessa etapa, são disputados 16 jogos, contando as partidas de ida e de volta. Os oito times que avançarem, seguem para as quartas de final e as eliminatórias vão se desenhando até a partida de decisão.

O campeão da Libertadores 2025 deverá levar para casa aproximadamente R$ 136 milhões.