Onde assistir o jogo do Galo hoje contra o Palmeiras na rodada 15

Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 20 de julho, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, jogando no Allianz Parque, em São Paulo. Para saber que horas é o jogo do Galo hoje e onde asissistir, confira o texto a seguir com todas as informações.

Que horas é o jogo do Galo hoje?

O jogo do Atlético MG hoje vai começar às 17h30, pelo horário de Brasília, no Allianz, casa Alviverde. O Galo está em 9º lugar na tabela e vem de vitória na Sul-Americana, então o time está otimista, mesmo jogando fora de casa.

Do outro lado, o Palmeiras vem de empate contra o Mirassol, mas está na quinta posição da classificação geral.

Disputado em pontos corridos por turno e returno, o Brasileirão é realizado em 38 rodadas, onde o primeiro colocado é o campeão e as últimas quatro equipes são rebaixadas para a segunda divisão.

Onde assistir Atlético MG x Coritiba ao vivo?

O jogo do Atlético MG e Coritiba vai ser transmitido no TV Globo e Premiere, a partir das 17h30, pelo horário de Brasília.

O Premiere, pay-per-view por assinatura, está disponível por diferentes valores no site, a plataforma pode ser assistida por aplicativo para celular, computador, smarTV e até tablets. Assinante GloboPlay que tem o Premiere no pacote também pode acompanhar ao vivo o jogo de hoje.

Escalação

O time de Abel Ferreira deve ir ao campo com Weverton; Mayke, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.

Flaco López está suspenso, enquanto Paulinho e Murilo estão lesionados.

Neste domingo, Cuca deve escalar Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Scarpa; Hulk e Rony.