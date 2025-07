Guia completo do confronto atrasado da 14ª rodada do Brasileirão

Onde assistir o jogo do Grêmio e Fortaleza hoje no Brasileirão (29/7)

Na noite desta terça-feira, 29 de julho, acontece o jogo Fortaleza e Grêmio no Brasileirão, em jogo da 14ª rodada. A partida ocorre na Arena Grêmio, em Porto Alegre, e será desafiador para o técnico Renato Paiva à frente do Fortaleza, e do Mano Menezes também, que está há cinco rodadas sem ganhar.

Onde vai passar Grêmio x Fortaleza hoje

A transmissão do jogo será exclusiva pelo Premiere (pay-per-view), com início previsto para as 20h30 de Brasília. Também será possível acompanhar online via Globoplay, por meio do sinal do Premiere. Não vai passar em TV aberta ou em plataformas de streaming grátis.

Situação das equipes no Brasileirão

Grêmio está na 14ª posição com 17 pontos. Perto da zona de rebaixamento, o time de Mano Menezes precisa da vitória para ficar mais aliviado na classificação.

Fortaleza amarga a 18ª colocação, sendo vice‑lanterna, com apenas 14 pontos e uma de campanha que preocupa. Se o novo técnico conseguir uma vitória, o time sai do temido Z4.

Escalação prevista

O time do Fortaleza deve entrar em campo com João Ricardo, Tinga, Kuscevic, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha (Martínez), Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Breno Lopes e Lucero (Deyverson).

O Grêmio deve ir com a seguinte escalação: Tiago Volpi, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Riquelme; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera.