Futebol

Onde assistir o jogo do Grêmio hoje e São Paulo no Brasileirão ao vivo

Guia completo do confronto atrasado da 28ª rodada do Brasileirão

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo do Grêmio hoje e São Paulo Foto: Getty Images

Na noite desta quinta-feira, 16 de outubro, acontece o jogo do Grêmio e São Paulo pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre na Arena Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 19h. Os dois times vem de derrotas, mas vão tentar manter o fôlego nessa reta final de campeonato.

Onde vai passar Grêmio hoje

A transmissão do jogo será do Sportv e Premiere (pay-per-view), com início previsto para as 19h, de Brasília. Também será possível acompanhar online via Globoplay, por meio do sinal do Premiere. Não vai passar em TV aberta ou em plataformas de streaming grátis.

O Grêmio chega para o jogo na 13ª posição com 33 pontos, enquanto o São Paulo está na 8ª colocação, com 38 pontos.

Escalação prevista

O time do São Paulo deve entrar em campo com Afael, Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Maílton, Alisson, Marcos Antônio, Rodriguinho e Wendell; Tapia e Luciano.

O Grêmio deve ir com a seguinte escalação: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Arthur, Edenilson, Alysson e Amuzu (Pavon); Carlos Vinicius.

Davi De Oliveira Lacerda (ES) é o árbitro.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Santos ao vivo (15/10/25)

Jogo do Galo hoje: assistir Atlético-MG x Cruzeiro em clássico do Brasileirão

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Botafogo hoje no Brasileirão

Transmissão do jogo do Cruzeiro, escalação e palpite (15/10/25)

Quem fez gol contra do Brasil para o Japão: conheça Fabrício Bruno

Horário do jogo do Brasil x Japão em amistoso amanhã

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes