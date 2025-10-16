Onde assistir o jogo do Grêmio hoje e São Paulo no Brasileirão ao vivo

Na noite desta quinta-feira, 16 de outubro, acontece o jogo do Grêmio e São Paulo pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre na Arena Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 19h. Os dois times vem de derrotas, mas vão tentar manter o fôlego nessa reta final de campeonato.

Onde vai passar Grêmio hoje

A transmissão do jogo será do Sportv e Premiere (pay-per-view), com início previsto para as 19h, de Brasília. Também será possível acompanhar online via Globoplay, por meio do sinal do Premiere. Não vai passar em TV aberta ou em plataformas de streaming grátis.

O Grêmio chega para o jogo na 13ª posição com 33 pontos, enquanto o São Paulo está na 8ª colocação, com 38 pontos.

Escalação prevista

O time do São Paulo deve entrar em campo com Afael, Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Maílton, Alisson, Marcos Antônio, Rodriguinho e Wendell; Tapia e Luciano.

O Grêmio deve ir com a seguinte escalação: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Arthur, Edenilson, Alysson e Amuzu (Pavon); Carlos Vinicius.

Davi De Oliveira Lacerda (ES) é o árbitro.