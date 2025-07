Onde assistir o jogo do Inter Miami x Cinccinati neste sábado (26/7)

Inter Miami CF e Cinccinati se enfrentam nesta noite de sábado no Chase Stadium, em Miami.E é uma chance para o time de Lionel Messi recuperar terreno na classificação da MLS.

Tem transmissão para o Brasil o jogo do Inter Miami?

Para assistir ao jogo de hoje, os fãs podem acompanhar pelo MLS Season Pass e Apple TV. Nenhuma emissora faz a transmissão da partida da MLS, a Major League Soccer. Messi estará em campo.

É uma batalha entre dois dos melhores clubes da Conferência Leste da MLS: o Cincinnati está no topo da classificação do MLS Supporters’ Shield com 48 pontos, enquanto o Inter Miami está em quinto lugar no Leste com 41 pontos.

Embora o Inter Miami tenha três jogos a menos para disputar nesta temporada devido à sua agenda lotada, perder duas vezes em duas semanas para o Cincinnati pode prejudicar suas chances de vencer a conferência e disputar seu segundo título consecutivo do Supporters’ Shield. O Cincinnati conquistou o título da temporada regular em 2023, enquanto o Inter Miami o conquistou em 2024.

Os maiores artilheiros do New England Revolution

Com sete gols em 19 jogos, Carles Gil é o artilheiro do New England.

Ilay Feingold é outro grande artilheiro da Nova Inglaterra. Ele tem três gols em sete chutes a gol.

Além de ser um dos maiores artilheiros da Nova Inglaterra, Gil também lidera o clube em chances criadas, com 37.

Maiores artilheiros do Inter Miami CF